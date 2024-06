Heute frühstücken wir süß – es gibt Erdbeer-Nutella-Toasts!

Ich liebe Frühstück! Es ist ein wunderbarer Weg, dem Tag schon morgens einen positiven Anstrich zu geben. Ob süß oder herzhaft, ein liebevoll zubereitetes Frühstück ist einfach etwas Wunderbares. Dabei muss es gar nicht immer ausgefallen sein. Einfache, leckere Gerichte überzeugen ebenso wie solche, die mehr Zeit brauchen. Diese süßen Erdbeer-Nutella-Toasts sind schnell gemacht und bringen richtig gute Laune für den kommenden Tag!

Erdbeer-Nutella-Toasts: unser einfaches Rezept

Toastbrot ist langweilig? Keinesfalls! Es bietet die ideale Basis für zahlreiche leckere Rezeptideen, von einfach bis raffiniert. So wie für diese Erdbeer-Nutella-Toasts, die dir schon morgens den Tag versüßen werden.

Erdbeeren haben gerade Saison und locken mit einer intensiv roten Farbe und einem süßen Duft zum Vernaschen ein. Und womit könnte man Erdbeeren besser kombinieren als mit Schokolade? Die beiden Zutaten sind ein absolutes Dream-Team und schmecken immer. Noch dazu liefern Erdbeeren eine gehörige Portion Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzennährstoffe. Ob Erdbeer-Nutella-Toasts dadurch gesund sind, bleibt zu bezweifeln, aber immerhin gibt es gesunde Aspekte an diesem Gericht!

Die Zubereitung von Erdbeer-Nutella-Toasts ist einfach: Für extra Geschmack bereitest du sie zu wie French Toasts, indem du sie in einer Ei-Milch-Mischung wälzt und dann in Butter anbrätst. Dadurch werden die Toasts außen knusprig und innen saftig – die perfekte Basis für cremige Nutella und dann fruchtig-süße Erdbeeren. Siehst du, die Zubereitung ist ganz leicht. Also, warte nicht länger und bereite direkt ein leckeres Frühstück zu!

