Hol dir Fruchtgenuss hoch zwei: mit diesem Erdbeer-Pfirsich-Smoothie

Du liebst fruchtige Smoothies mit dem gewissen Etwas? Dann lass dich von dieser genialen Kombi begeistern: Erdbeeren – süß und frisch, dazu saftige Pfirsiche, die deinem Gaumen Sommergefühle schenken, und dann kommt der Clou – cremiger Joghurt, ein Hauch weißes Mandelmus und das Superfood Chiasamen. Was dabei herauskommt? Ein Smoothie, der so lecker ist, dass du ihn immer wieder machen willst.

So bereitest du den Erdbeer-Pfirsich-Smoothie zu

Für mich gehören Smoothies in den Sommer. Gerade, wenn die Tage schon sehr warm beginnen und sich die nächste Hitzewelle ankündigt, bleibt der große Appetit schnell aus. Dann muss etwas Leichtes her, dass zwar satt macht, aber nicht schlapp. Unser Rezept für einen Erdbeer-Pfirsich-Smoothie ist da genau richtig. So beginnt das Frühstück gleich mit einer leckeren Abkühlung.

Was ich außerdem an Smoothies schätze: Sie lassen sich schnell zubereiten und auch ganz leicht unterwegs genießen. Gerade kurz nach dem Aufstehen bin ich meistens nicht ganz so hungrig. Bereue es aber jedes Mal, wenn ich das Frühstück ausfallen lassen, bevor ich das Haus verlasse. Denn spätestens 30 Minuten später knurrt mir der Magen.

Für den Erdbeer-Pfirsich-Smoothie werfen wir einfach einige frische Erdbeeren mit zwei entkernten Pfirsichen, einer guten Portion griechischem Joghurt, etwas Milch sowie einigen Chia-Samen und zwei Teelöffeln weißem Mandelmus in den Mixer. Einmal alles glatt pürieren und schon ist das Frühstück fertig!

Natürlich kannst du den Smoothie auch als süßen Nachmittagssnack zubereiten, wenn du etwas brauchst, dass deine Lebensgeister wiedererweckt. Ich lasse mir den Shake ab und zu auch nach dem Workout schmecken. Lecker!

Wenn du etwas hungriger bist, kannst du das Ganze ebenfalls als Smoothie-Bowl zubereiten. Verwende dann einfach etwas weniger Milch oder nur Joghurt für eine dickflüssigere Konsistenz und toppe es den Früchten deiner Wahl und Granola.

Erdbeer-Pfirsich-Smoothie Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Erdbeeren

2 reife Pfirsiche

150 g griechischer Joghurt

150 ml Milch

1 TL Chiasamen online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 TL weißes Mandelmus online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 TL Vanilleextrakt Zubereitung Wasche die Erdbeere und entferne das Grün.

Halbiere, entkerne und schneide die Pfirsiche in Stücke.

Gib die Erdbeeren, die Pfirsiche, den griechischen Joghurt, die Milch, die Chiasamen, das Mandelmus und den Vanilleextrakt in den Mixer.

Mixe alles auf höchster Stufe, bis die Konsistenz schön cremig ist.

Gieße den Smoothie in zwei Gläser. Wenn du magst, dekoriere ihn mit ein paar zusätzlichen Chiasamen oder Erdbeerscheiben.

