Verlängere dir die Erdbeerzeit mit Erdbeer-Pickles

Erdbeer-Pickles sind eine außergewöhnliche Möglichkeit, die süßen Früchte einmal anders zu genießen. Sie kombinieren die natürliche Süße der Erdbeeren mit der Säure von Balsamicoessig und sind ganz einfach selbst herzustellen. Versüße dir die Erdbeersaison mit unserem Rezept!

Erdbeer-Pickles aus 3 Zutaten

Um Erdbeer-Pickles selbst zu machen, brauchst du nur drei Zutaten: frische Erdbeeren, hellen Balsamicoessig und ein paar Minzblätter. Zuerst wäschst du die Erdbeeren gründlich, entfernst das Grün und schneidest sie in Hälften. Die Minze wäscht du und schneidest sie klein. Dann erhitzt du den Balsamicoessig in einem kleinen Topf, ohne ihn zum Kochen zu bringen – er sollte nur dampfen. Der warme Essig sorgt dafür, dass die Aromen besser in die Erdbeeren einziehen können.

Nun kommen die Erdbeeren und Minzblätter in sterile Gläser. Gieße den warmen Essig darüber, bis alles gut bedeckt ist, und verschließe das Glas fest. Um das volle Aroma zu entfalten, lässt du die Mischung mindestens 24 Stunden im Kühlschrank ziehen. Je länger du die Pickles ziehen lässt, desto intensiver wird das Geschmackserlebnis. Sauberes Arbeiten ist wichtig, wenn du Lebensmittel haltbar machen möchtest. Mit unseren Tipps lernst du, wie du deine Gläser sterilisieren und wie du hygienisch arbeiten kannst.

Wir haben das Rezept für Erdbeer-Pickles bewusst einfach gehalten mit drei Zutaten, damit sich die einzelnen Aromen richtig schön entfalten können. Natürlich kannst du deine eingelegten Erdbeeren aber mit Gewürzen wie Senf- oder Pfefferkörnern sowie anderen Kräutern verfeinern. Oder statt Balsamicoessig mit einem Apfel- oder Himbeeressig arbeiten.

Erdbeer-Pickles sind vielseitig einsetzbar: Sie verleihen Salaten eine besondere Note, passen hervorragend zu Ziegenkäse oder Brie und schmecken auf geröstetem Brot. Die Süße der Erdbeeren in Kombination mit der Essigsäure und der Frische der Minze macht sie zu einem echten Highlight. Ein Glas dieser selbstgemachten Pickles ist außerdem ein großartiges Geschenk aus der Küche!

Die Sommersaison hat gerade erst begonnen. Du hast also noch reichlich Zeit, frisches Obst und Gemüse haltbar zu machen. Versuche dich gerne an eingelegten Radieschen oder eingelegten Zwiebeln. Oder du fermentierst Salz-Dill-Gurken. Einmal angefangen, wirst du schnell merken: Lebensmittel verarbeiten macht richtig viel Spaß und Pickles aller Art schmecken so lecker und sind noch dazu echt gesund!

Erdbeer-Pickles Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ziehzeit 1 day d Gesamtzeit 1 day d 20 Minuten Min. Portionen 2 Gläser (à 300 ml) Kochutensilien (im 12-er-Set, online z.B. hier 🛒 2 Gläser mit Schraubverschluss Zutaten 1x 2x 3x 250 g Erdbeeren

200 ml heller Balsamicoessig

1 Handvoll Minzblätter Zubereitung Achte darauf, dass deine Erdbeeren frisch und eher fest sind, nicht zu reif oder voller Druckstellen. Wasche sie. Entferne das Grün und halbiere sie. Spüle die Minzblätter ab und tupfe sie trocken.

Gib den Balsamicoessig in einen kleinen Topf und erwärme ihn vorsichtig, bis er dampft, ohne ihn zum Kochen zu bringen.

Fülle die Erdbeeren zusammen mit den Minzblättern in sterile Gläser, zum Beispiel Einmachgläser.

Gieße anschließend den warmen Essig darüber, bis die Früchte und die Minze vollständig bedeckt sind. Klopfe die Gläser leicht auf die Arbeitsfläche, um Luftblasen zu entfernen, und verschließe es fest.

Lasse die Erdbeer-Pickles abkühlen und stelle die Gläser dann in den Kühlschrank. Lasse die Mischung mindestens 24 Stunden ziehen, damit sich die Aromen richtig entfalten können. Die Erdbeer-Pickles passen perfekt zu Salaten, Käse oder auf geröstetem Brot. Viel Spaß! Notizen Kühl gelagert, können die Erdbeer-Pickles rund 1 Woche im Kühlschrank aufbewahrt werden. Je länger sie allerdings im Essig lagern, desto weicher wird ihre Konsistenz.

Ein großartiges Nebenprodukt, das bei der Zubereitung von Erdbeer-Pickles entsteht, ist ein aromatisch-süßer Essig. Du kannst ihn bis zu 4 Wochen im Kühlschrank aufbewahren und zu tollen Dressings verarbeiten.

