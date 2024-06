Erdbeer-Rhabarber-Tarte mit Quark: Jetzt noch schnell diesen Kuchen backen

Lang dauert sie nicht mehr, die Rhabarberzeit. Seit April begleiten uns die rot-grünen Stangen bereits, und zum Ende des Monats verlassen sie uns schon wieder. Wir genießen die wenigen Tage, die uns noch bleiben, daher mit leckeren Rezepten wie dieser Erdbeer-Rhabarber-Tarte. Die schmeckt herrlich fruchtig und gelingt sogar allen, die noch keine großen Bäckermeister sind.

Fruchtige Erdbeer-Rhabarber-Tarte: die letzten Rhabarbertage genießen

Hach, wir trauern jetzt schon um den Verlust von Rhabarber, auf den wir bald wieder für eine lange Zeit verzichten müssen, und leben ab sofort nach dem Motto: Jetzt noch schnell Rhabarber essen! Deshalb schieben wir gerade eine Erdbeer-Rhabarber-Tarte in den Ofen.

Das Besondere an diesem Kuchen: Der klein geschnittene Rhabarber, übrigens ein Gemüse und kein Obst, nimmt auf einem weichen Bett aus Erdbeerquark Platz. Dafür musst du lediglich ein paar Erdbeeren waschen und putzen und anschließend mit einer Mischung aus Quark, Stärke und Zucker pürieren.

Aber als Erstes kümmerst du dich um den Kuchenboden, denn der Teig muss, nachdem du alle Zutaten verknetet hast, eine halbe Stunde in den Kühlschrank gelegt werden. Derweil bleibt dir ausreichend Zeit, den Rhabarber zu waschen und die Fäden abzuziehen sowie die Stangen kleinzuschneiden. Auch der Erdbeerquark wird jetzt gemacht, was schnell geht.

Möchtest du die Erdbeer-Rhabarber-Tarte backen, halte dich ran, denn am 24. Juni ist wieder Schicht im Schacht. Genau wie für den Spargel gilt für Rhabarber der sogenannte Johannistag als Silvester, danach müssen wir bis zum nächsten Frühling warten, um den saisonalen Liebling wieder zu verputzen. Möchtest du wissen, was aktuell noch alles wächst? Dann schau dir den Saisonkalender für Juni an!

Wie gut Erdbeeren und Rhabarber zusammenpassen, schmeckst du auch mit unserem Erdbeer-Rhabarber-Streuselkuchen. Und Rhabarber kann noch mehr! Backe einen Rhabarber-Hefekuchen oder verputze einen Brioche-Auflauf mit Rhabarber zum Frühstück!