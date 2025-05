Ein Frühstück, das glücklich macht: Erdbeer-Ricotta-Bagel

Die Erdbeerzeit steht in ihren Startlöchern. Die ersten Verkaufsboxen für die beliebten Früchte haben geöffnet und auch in den Supermärkten gibt es die ersten Schalen. Nun wird es Zeit, die Erdbeer-Rezepte auszupacken! Wer bereits Marmelade gekocht hat und zum Frühstück mal etwas Neues ausprobieren möchte, sollte sich unseren Erdbeer-Ricotta-Bagels annehmen. Die schmecken einfach großartig!

Erdbeer-Ricotta-Bagel: schmeckt nach Frühling

Wenn sich saftige Erdbeeren, knackige Pistazien und cremiger Ricotta auf einem fluffigen Bagel vereinen, dann grenzt das schon fast an Poesie. Wir können es kaum erwarten, unsere Zähne endlich hineinzuschlagen in dieses Kunstwerk des frühlingshaften Frühstücks. Dabei sind die Erdbeeren frisch, was dir vielleicht im ersten Moment als Brotbelag etwas ungewöhnlich vorkommt. Das muss es jedoch nicht, solange du die reifsten und süßesten Früchte dafür verwendest, die du finden kannst.

Ricotta ist ein Frischkäse aus Italien, der aus Molkeneiweiß besteht. Dadurch ist er reich in Proteinen und hat eine leicht körnige Textur. Er lässt sich sowohl herzhaft als auch süß verarbeiten und glänzt in vielerlei Zubereitungen. So wie hier als süßer Aufstrich, der nur darauf wartet, mit frischen Erdbeeren kombiniert zu werden. Besonders gut schmeckt er, wenn du ihn mit etwas Honig oder einen Sirup deiner Wahl glattrührst.

Neben den Erdbeeren brauchst du außerdem Pistazien. Diese röstest du zunächst in einer Pfanne ohne Öl an, bis sie goldbraun sind und duften. Hacke sie danach klein und verteile sie auf den Früchten. Klappe den Bagel zu und genieße. Übrigens – Bagels zu backen ist gar nicht so schwer, wie du vielleicht denkst. Folge einfach diesem Schritt-für-Schritt-Rezept, dann sind sie im Handumdrehen fertig. Natürlich kannst du sie auch bereits gebacken kaufen.

Erdbeer-Ricotta-Bagel ist ein Frühstück, das dich einfach glücklich machen wird. Auch, wenn der Frühlingstag draußen vielleicht grau oder kühl sein mag, diese einfache Zubereitung zaubert dir die Sonne auf den Teller und ein Lächeln aufs Gesicht.

Erdbeer-Ricotta-Bagels Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Bagels selbstgemacht oder gekauft

200 g Erdbeeren

150 g Ricotta

2 EL flüssiger Honig

1/2 Bio-Zitrone

1 Prise Salz

1 Handvoll Pistazien Zubereitung Schneide die Bagels auf 🛒 und toaste die Schnittseite etwas an.

Wasche und putze die Erdbeeren. Schneide sie in Viertel.

Verrühre den Ricotta mit dem Honig, der Schale der Zitrone und einer Prise Salz, bis alles cremig ist.

Röste die Pistazienkerne ohne Öl an, bis sie Farbe bekommen. Hacke sie grob.

Bestreiche die untere Bagelhälfte mit Ricotta und belege diesen mit Erdbeeren. Streue Pistazien darüber.

