New York Bagels machen dein Frühstück zu einem Highlight

New York Bagels sind nicht nur wunderbar lecker und ein Frühstück, nach dem sich Millionen Amerikaner jedem Morgen die Finger lecken, sondern auch besonders weich. Die Oberfläche ist aber leicht knusprig. Woran das liegt? An einem Extra-Schritt in der Zubereitung. Die runden Teiglinge werden nämlich vor dem Backen ein paar Minuten lang gekocht. Klingt nach einem interessanten Backprojekt mit leckerem Ergebnis. Legen wir also los!

Rezept für New York Bagels

Bagels stammen ursprünglich gar nicht aus den USA, sondern aus Osteuropa. Jüdische Einwanderer machten die Gebäckkringel in den USA erst richtig bekannt. Was den New York Bagel von anderen Bagels unterscheidet, ist die Verwendung von Sauerteig und das Kochen vor dem Backen. Ein wenig Gerstenmalz im Kochwasser gibt der Kruste beim Backen eine leichte Karamellisierung und sorgt für die typische goldbraune Farbe und den dezenten Glanz. In Kanada werden die „Montreal Bagels“ mit Honig anstelle von Gerstenmalz gekocht, das kannst du natürlich auch so machen.

Außerdem sorgt das Kochen dafür, dass die äußere Schicht des Teigs vor dem Backen leicht „geliert“. Dadurch bleibt die Form der Bagels stabil und sie laufen nicht auseinander. Zum anderen entwickelt sich durch das Kochen die charakteristische zähe Konsistenz der New York Bagels.

Die Zubereitung mit Sauerteig ist zugegebenermaßen etwas aufwändig. Beginne damit schon am Vortag. Wenn du Zeit sparen willst: Die New York Bagels schmecken auch mit einem Hefeteig.

Frisch aus dem Ofen sind Bagels ein absolutes Highlight. Im Big Apple ist die klassische „Lox’n’Cream“-Kombination ein echter Dauerbrenner: Bagels, Frischkäse, Räucherlachs, Tomaten und ein Hauch roter Zwiebeln. Einfach herrlich!

Oder probiere deinen Bagel mit Rührei und Bacon. Auch zu Pizza-Bagels kannst du deine Kreationen weiterverarbeiten. Und wer es süß mag: Chocolate-Chip-Bagels schmecken hervorragend!