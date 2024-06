Lass den Frühling rein! Diese Erdbeer-Ricotta-Crostini bringen Sonne auf den Teller

Ob zu Suppe, Salat, als Snack oder mit cremigem Dip: Knusprige Brotscheiben sind die perfekte Basis für eine köstliche Zwischenmahlzeit. Ich möchte mit diesem einfachen Rezept für Erdbeer-Ricotta-Crostini die momentane Erdbeersaison feiern. Die Beeren sind ein frisch-fruchtiger Genuss, der dir warme Sommertage versüßt.

Einfacher Sommer-Snack: So machst du Erdbeer-Ricotta-Crostini

Erdbeeren gehören zweifellos zu meinen absoluten Favoriten unter den kulinarischen Frühlingsboten. Ich könnte jeden Tag die roten, süßen Früchte naschen, und eigentlich mache ich das auch. Pur sind sie toll, aber was Erdbeeren ganz besonders macht, ist ihre Vielseitigkeit. Sie passen ebenso gut zu süßen Zutaten wie zu deftigen. Ein Gericht mit Erdbeeren und Vanille schmeckt genauso gut wie eines mit Erdbeeren und Parmesan. Die Beeren, die eigentlich gar keine sind, harmonieren mit vielen Zutaten, aber mit kaum etwas so gut wie Ricotta. Daher kombinieren wir sie heute mit einem knusprigen Brot und zaubern Erdbeer-Ricotta-Crostini. So kann der Sommer immer schmecken!

Ricotta ist ein italienischer Frischkäse, der, anders als andere Frischkäsesorten, aus Molke gewonnen wird. Dadurch entwickelt er sowohl eine feinkörnige Konsistenz als auch einen besonders milden, leicht säuerlichen Geschmack. Er schmeckt zu deftigen und süßen Speisen und ist besonders in Kombination mit frischen Früchten ein Genuss! So bietet er für diese Erdbeer-Ricotta-Crostini die ideale Basis. Wir kombinieren ihn nur mit etwas Zitronenschale, aber du kannst ihn natürlich auch süßen, wenn du magst.

Für diesen leckeren Snack solltest du die reifesten Erdbeeren verwenden, die du bekommen kannst. Doch woran erkennt man reife Erdbeeren und wie hält man diese frisch? Die Antwort findest du in unserem Leckerwissen. Dort verraten wir dir auch, warum du deine Erdbeeren nicht in Salzwasser waschen solltest, auch wenn dies ein hartnäckiger Internet-Trend ist.

Die Erdbeer-Ricotta-Crostini lassen sich je nach Geschmack veredeln. So schmeckt etwas Balsamico-Essig dazu, aber auch ein paar Späne Parmesan sorgen für eine spannende Geschmackskomponente. Neben frischen Basilikumblättern kann man auch Minze gut dazu kombinieren. Probiere dich aus und schaue, was dir schmeckt!

Nasche dich durch die Erdbeer-Saison, zum Beispiel mit dem Erdbeer-Quark mit Sahne oder fruchtigen Erdbeer-Windbeuteln. Willst du optisch richtig was hermachen, mach doch mal eine Erdbeer-Pavlova!