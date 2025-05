Erdbeer-Waldmeister-Marmelade: fruchtiges Frühstück

Der Frühling ist da und beschenkt uns endlich wieder mit zahlreichen Leckereien wie Rhabarber, Bärlauch, Waldmeister und Erdbeeren. Und gerade Erdbeeren und Waldmeister passen kulinarisch besser zusammen, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Aber überzeuge dich mit einer selbst gemachten Erdbeer-Waldmeister-Marmelade einfach selbst.

Rezept für Erdbeer-Waldmeister-Marmelade

Während die einen zum Frühstück es gar nicht herzhaft genug haben können und am Morgen gern gebratenen Speck, Eier und Co. verdrücken, muss es für die anderen unbedingt etwas Süßes zum Start in den Tag geben. Da darf eine Marmelade dann nicht fehlen.

Fruchtige und süße Erdbeeren sind einfach perfekt, um daraus eine leckere Marmelade zu kochen. Bevor du aber anfängst ein kleiner Tipp: Kaufe lieber ein bisschen mehr als im Rezept angegeben. Beim Putzen der Früchte landet garantiert das eine oder andere Exemplar im Mund und nicht im Topf. Wir sprechen da aus Erfahrung.

Auch Waldmeister ist eine der Hauptzutaten in unserem Marmeladen-Rezept. Wer nicht selbst im Wald nach dem Kraut Ausschau halten möchte, findet es mittlerweile auch in Töpfen im Supermarkt. Schneide die Anzahl der Stängel ab, die du für den Fruchtaufstrich benötigst und hänge sie etwa zwölf Stunden kopfüber zum Trocknen auf. Waldmeister entfaltet sein volles Aroma erst, wenn er angewelkt ist. Ist diese Arbeit erledigt, stellst du dir sterile Gläser bereit und kannst endlich loslegen.

Du kannst das Rezept für die Erdbeer-Waldmeister-Marmelade nach deinem Geschmack anpassen. Püriere die Erdbeeren zum Beispiel für eine samtige Textur vor dem Kochen. Statt Waldmeister kannst du auch Minze oder Zitronenmelisse verwenden. So kannst du den Fruchtaufstrich auch zubereiten, wenn die Waldmeistersaison längst vorbei ist. Wenn du es weniger süß magst, kannst du auch einfach Gelierzucker 3:1 verwenden.

Erdbeer-Waldmeister-Marmelade Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Ziehzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Gläser Kochutensilien 4 verschließbare Gläser à 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 6-8 Stiele frischer Waldmeister angewelkt

750 g frische Erdbeeren

2 EL Zitronensaft

500 g Gelierzucker 2:1 Zubereitung Lass den Waldmeister vor dem Verarbeiteten zunächst 12 Stunden anwelken.

Wasche die Erdbeeren, entferne die grünen Stiele und schneide große Früchte etwas kleiner.

Gib die Erdbeeren zusammen mit dem Zitronensaft in einen großen Topf und zerdrücke sie grob mit dem Kochlöffel.

Füge den Gelierzucker 🛒 hinzu und vermische alles gut.

Fülle die Waldmeisterstängel in ein Tee-Ei oder binde sie mit Küchengarn zusammen. Lege sie mit in den Topf.

Lass die Mischung 20–30 Minuten ziehen, damit der Waldmeister sein Aroma abgeben kann. Entferne den Waldmeister danach und bring die Erdbeer-Mischung unter Rühren zum Kochen.

Koche sie für 4 Minuten sprudelnd auf und rühre dabei ständig, damit nichts ansetzt.

Mache eine Gelierprobe. Wird die Marmelade fest, kannst du sie noch heiß in die vorbereiteten Gläser gießen und sofort verschließen. Lass die Marmelade anschließend gut auskühlen und bewahre sie kühl und dunkel auf.

