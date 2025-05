So leicht kannst du Erdbeerlimes selber machen

Möchtest du den Geschmack des Sommers konservieren, dann mach deinen eigenen Erdbeerlimes! Der Likör, der auf Basis von Fruchtpüree zubereitet wird, schmeckt sowohl pur, kann aber auch zum Mixen von Cocktails oder Garnieren von Desserts verwendet werden. Hier ist das einfache Rezept.

Erdbeerlimes aus nur 5 Zutaten selber machen

Erdbeerlimes ist ein fruchtiger Likör auf Basis von frischen Früchten und Wodka. Viele kennen ihn aus dem Supermarkt. Aber wusstest du, dass du ihn auch selbst herstellen kannst? Die Zubereitung ist mehr als einfach und du brauchst nur fünf Zutaten. Wir haben uns für Erdbeeren entschieden. Aber auch Pflaumen oder Pfirsiche sind gute Kandidaten für selbst gemachte Limes.

Wie bei anderen selbst gemachten Lebensmitteln, etwa bei Marmeladen, ist es wichtig, dass Erdbeerlimes ebenfalls in sterile Flaschen abgefüllt werden muss. Warum Flaschen und Gläser sterilisiert werden müssen und wie genau das funktioniert, erfährst du in unserem Ratgeber.

Beginne damit, die Erdbeeren zu waschen und zu putzen. Presse danach den Saft der Zitronen aus. Fülle beide Zutaten in einen Mixer und püriere sie gründlich durch. Erhitze als nächstes unter Rühren Wasser und Zucker in einem Topf, bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Füge das Erdbeerpüree und den Wodka hinzu, vermenge alles miteinander und fülle den Erdbeerlimes in sterile Flaschen ab und bewahre ihn bis zum Verzehr im Kühlschrank auf.

Am besten schmecken Liköre doch, wenn sie selbst gemacht sind. Du kannst sie pur genießen, als Zutat für einen Cocktail verwenden oder als DIY-Geschenk jemandem eine Freude machen. Neben Erdbeerlimes gehört auch der Eierlikör zu den Klassikern, die du leicht selber zubereiten kannst. Du brauchst ein Mitbringsel für eine Party oder einen Kollegen? Ein Mandarinenlikör oder ein Ingwerschnaps kommen sicher gut an.