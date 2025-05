Espresso-Brownies: extra lecker mit brauner Butter

Wenn es um Lieblingsgebäck geht, dann sind Brownies ganz vorne mit dabei. Ganz besonders aber Espresso-Brownies mit brauner Butter. Die verbinden den Geschmack von etwas Süßem mit wachmachendem Koffein – perfekt also für ein Tief am Nachmittag.

Rezept für Espresso-Brownies mit brauner Butter

Die schönste Zeit des Tages? Eindeutig die Kaffeepause am Nachmittag. Perfekt, wenn es zu dem schwarzen Wachmacher auch noch selbstgebackene Brownies gibt. Wir trinken den Kaffee aber nicht selbst, sondern geben ihn einfach als Zutat in die Brownies. Und für noch mehr Geschmack kommt auch noch braune Butter mit in den Teig. Das mag vielleicht ungewöhnlich klingen, schmeckt aber richtig gut.

Espresso-Brownies mit brauner Butter zu backen ist alles andere als kompliziert. Du brauchst nur die richtigen Zutaten. Besorge dir dunkle Schokolade mit mindestens 70 Prozent Kakaoanteil, Butter, Zucker, Eier, Vanilleextrakt, Mehl und Salz.

Beginne damit, einen starken Espresso zu kochen. Erhitze dann die Butter unter Rühren in einem Topf, bis sie leicht braun wird und anfängt zu schäumen. Hacke die Schokolade und gib sie sowie den Espresso zur braunen Butter. Verrühre die Zutaten gut miteinander, bis die Schokolade vollständig geschmolzen ist.

Dann vermengst du Zucker, braunen Zucker, Eier und Vanilleextrakt miteinander, gießt die Schoko-Butter-Masse langsam hinzu und verrührst alles zu einer glatten Masse. Rühre Mehl und eine Prise Salz mit ein und fülle den entstandenen Teig in eine Backform, bevor du alles in den Ofen schiebst und für rund 30 Minuten backst. Vergiss nicht die Stäbchenprobe. Hier soll das Stäbchen aber nicht sauber und makellos aus dem Teig kommen, es dürfen ruhig noch klebrige Teigkrümel daran haften bleiben. Brownies müssen von innen schließlich noch eine süß-klebrige Konsistenz haben, um den perfekten Genuss zu bieten.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Brownies lassen sich auf viele verschiedene Arten backen. Richtig lecker sind auch diese Nutella-Brownies, diese Macadamia-Brownies oder diese zuckerfreien Apfel-Brownies.

Espresso-Brownies Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 12 Kochutensilien 1 Backform, 20 x 20 cm Zutaten 1x 2x 3x 150 g dunkle Schokolade mind. 70 % Kakaoanteil

150 g Butter

30 ml starker Espresso

120 g Zucker

2 Eier Größe M

1 TL Vanilleextrakt

100 g Mehl

1 Prise Salz Zubereitung Heize den Backofen auf 175 °C Ober- und Unterhitze vor.

Lege die Backform mit Backpapier aus. Brühe einen starken Espresso auf und hacke die Schokolade 🛒 klein.

Erhitze unter Rühren die Butter in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze, bis sie goldbraun duftet und leicht schäumt.

Nimm den Topf vom Herd, gib die gehackte Schokolade und Espresso dazu. Verrühre alles gut miteinander, bis die Schokolade geschmolzen ist.

Vermenge in einer Schüssel Zucker, braunen Zucker, Eier und Vanilleextrakt und verrühre die Zutaten miteinander.

Gieße die Butter-Schoko-Mischung unter Rühren langsam unter die Zucker-Ei-Masse.

Siebe Mehl und Salz über den Teig und hebe alles vorsichtig unter.

Fülle den Teig in die Backform und streiche ihn glatt.

Backe die Brownies auf mittlerer Schiene ca. 25–30 Minuten. Mache kurz vor Ende der Backzeit eine Stäbchenprobe. Dieses Mal sollten aber noch feuchte Krümel daran kleben bleiben.

Lass die Brownies in der Form auskühlen und schneide sie vor dem Servieren in gleichmäßige Stücke.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.