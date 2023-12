Wälze diese danach in feinem Zucker und lege jeweils 3 Stränge nebeneinander. Flicht nun diese Stränge zu einer Art Zopf.

Wälze diese danach in feinem Zucker und lege jeweils 3 Stränge nebeneinander. Flicht nun diese Stränge zu einer Art Zopf.

Platziere die vier Shot-Gläser auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech in einem Viereck und lege die beiden geflochtenen Brezel-Stränge kreisförmig drumherum.

Platziere die vier Shot-Gläser auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech in einem Viereck und lege die beiden geflochtenen Brezel-Stränge kreisförmig drumherum.

Schiebe das Blech bei 160 °C Umluft für ca. 30 Minuten in den vorgeheiztem Backofen. Lass alles danach vollständig auskühlen.

Schiebe das Blech bei 160 °C Umluft für ca. 30 Minuten in den vorgeheiztem Backofen. Lass alles danach vollständig auskühlen.

Bring nun die Butter in einem Topf zum Schmelzen und gib den Abrieb einer Orange und die Gewürze hinzu. Lass die Butter für 5-10 Minuten vor sich hin köcheln. Gieße sie anschließend durch ein Sieb und lass sie abkühlen.

Bring nun die Butter in einem Topf zum Schmelzen und gib den Abrieb einer Orange und die Gewürze hinzu. Lass die Butter für 5-10 Minuten vor sich hin köcheln. Gieße sie anschließend durch ein Sieb und lass sie abkühlen.