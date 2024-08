Eton Mess mit Erdbeeren: Dessert auf die feine englische Art

Ein Dessert, das der Queen würdig ist: Eton Mess mit Erdbeeren. Hinter dem zunächst nicht vielsagenden Namen verbirgt sich ein fruchtig frischer Nachtisch im Glas, der aus Schlagsahne, Baiser und Erdbeeren besteht. Er ist fix zubereitet und ein englischer Klassiker unter den Erdbeerrezepten. Auf jedem Sommerbuffet, zum Brunch oder als erfreuliche Kleinigkeit für zwischendurch macht dieses unwiderstehliche Dessert eine gute Figur.

Eton Mess: ein chaotisches Glas Genuss

Der Name geht auf das exklusive Jungeninternat Eton in der Nähe Londons zurück. Eine Schule, die wohl britischer kaum sein könnte. In der Reihe ehemaliger Schüler stehen große Persönlichkeiten wie die Prinzen William und Harry sowie 20 britische Premierminister. Vermutlich wurde das Dessert Ende des 19. Jahrhunderts das erste Mal zu einem Cricket-Spiel serviert. Weil die Zutaten wild und nicht ordentlich aufgeschichtet im Glas lagen, wurde es Eton Mess genannt – „mess“ steht für Chaos.

Wahrscheinlich war das fruchtige Dessert das einzig Chaotische am Internat mit seinen Uniformen und Traditionen. Wenn du nun glaubst, dass Eton Mess langweilig schmeckt, dann hast du falsch gedacht! Es hat das Zeug dazu, dein neues Lieblingsdessert zu werden. Fruchtige Erdbeeren, knuspriges Baiser und cremige Sahne ergeben eine Kombination, an der nichts auszusetzen ist. Und praktischerweise ist es einfach und schnell zuzubereiten.

Für dein Eton Mess schlägst du zunächst Sahne auf. Zerbrösle fertig gekauftes Baiser und gib die Brösel in ein Glas. Perfektionisten können das Baiser selbst zubereiten, indem sie Eiweiß steifschlagen und dabei langsam Zucker einrieseln lassen. Anschließend muss das Ganze recht lang im Backofen trocknen. Damit wäre unser Eton-Mess-Rezept schon etwas aufwändiger, deshalb empfehle ich dir den Griff zu fertigen Waren aus dem Supermarktregal.

Hast du Lust auf noch mehr britische Naschereien? Dann empfehle ich dir das „ordentliche“ Erdbeer-Trifle mit wunderbaren Schichten aus Mascarpone, Erdbeerlikör und Biskuit. Ein weiterer fruchtiger Klassiker aus der britischen Backstube sind Himbeer-Scones, die besonders zum Frühstück unwiderstehlich sind. Das Lieblingsdessert der Queen haben wir auch auf Lager: Lemon Posset!