Knusprige Falafel aus der Heißluftfritteuse: veganes Fingerfood

Falafel stehen für die orientalische Küche wie kaum ein anderes Gericht. Die frittierten Kichererbsenbällchen – außen knusprig, innen weich – sind auch hierzulande immer ein Hit. Meist als Streetfood gegessen, schreckt viele das Frittieren zu Hause eher ab. Das lässt sich jedoch schnell lösen, indem du Falafel aus der Heißluftfritteuse zubereitest.

So knusprig sind Falafel aus der Heißluftfritteuse

Wie gute Falafel gemacht werden, darüber scheiden sich die Geister. Jede Nation, in der die Kichererbsenbällchen bereits Kindern in die Wiege gelegt werden – zumindest im übertragenen Sinne – hat ihre eigenen Rezepte und Gewürze, auf die sie schwören. Ein Konsens besteht jedoch: Die besten Falafelbällchen bestehen nicht aus vorgekochten Kichererbsen. Die Bällchen leben von ihrer Textur und die ist stückig am besten. Verwendest du Kichererbsen aus der Dose, werden sie zu dicht, breiig und im schlimmsten Fall sehr trocken.

Weiche also Kichererbsen über Nacht ein und zerkleinere sie am nächsten Tag mit einem Fleischwolf 🛒 oder einem Pürierstab. Für die typische Würze sorgen frische Kräuter. Wir verwenden gern Petersilie und etwas Minze. Außerdem brauchst du Zwiebeln, Knoblauch und eine intensive Gewürzmischung aus Kreuzkümmel, Koriandersamen und etwas Chili. Forme daraus kleine Bällchen oder flache Pattys und lege sie in das Körbchen deiner Heißluftfritteuse. Schaue dabei, dass sich die Bällchen nicht berühren oder übereinanderliegen. Bestreiche sie mit ein wenig Öl und frittiere sie knusprig.

Schmecken sie nicht hervorragend, die Falafel aus der Heißluftfritteuse? Bevor du sie jedoch alle auf einmal wegnaschst, solltest du sie zusammen mit Knoblauch-Dip, Tahini und Salat und im besten Fall auch noch mit einer Salzgurke in einem Pita-Brot genießen. Schaffst du sie nicht alle auf einmal, ist das kein Problem – friere sie einfach für den späteren Gebrauch ein. Mmh, davon kriegen wir nicht genug!

1 kg getrocknete Kichererbsen

2 Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

1/2 Bund Petersilie

1/2 Bund Minze

2-3 EL Mehl

1 Pck. Backpulver

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Koriander

Chiliflocken nach Geschmack

Salz Zubereitung Weiche die getrockneten Kichererbsen über Nacht in reichlich Wasser ein. Gieße sie danach ab und spüle sie gründlich.

Schäle die Zwiebeln und Knoblauchzehen, hacke sie grob. Gib die Kichererbsen, Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie und Minze in einen Mixer oder Fleischwolf und zerkleinere alles zu einer groben Masse.

Füge Mehl, Backpulver, Kreuzkümmel, Koriander, Chiliflocken und Salz hinzu und mische alles gut durch, bis eine formbare Masse entsteht. Forme kleine Kugeln oder flache Bällchen aus der Mischung.

Heize die Heißluftfritteuse auf 180 °C vor.

Lege die Kichererbsenbällchen in den Korb der Heißluftfritteuse und frittiere sie für etwa 15 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind. Schüttle den Korb gelegentlich, damit sie gleichmäßig garen.

