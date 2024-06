So einfach kannst du Falafel selber machen!

Isst du lieber Kebab oder Falafel? Wenn deine Antwort Zweiteres ist, dann lies jetzt weiter! Denn wir zeigen dir heute, wie einfach du zu Hause Falafel selber machen kannst. So musst du nie wieder vor dem Imbissladen in der Schlange stehen, sondern kannst den orientalischen Genuss ohne viel Aufwand zu Hause machen.

Falafel selber machen: Mit diesen Tricks werden sie perfekt

Falafelbällchen sind frittierte Bratlinge aus Kichererbsen, Gewürzen und Kräutern. Sie haben ihren Ursprung vermutlich in der arabischen Küche, ganz eindeutig ist ihr Herkunftsort allerdings nicht festzulegen. Klar ist, dass sie in zahlreichen Küchen Vorderasiens und Nordafrikas gerne gegessen werden. Besonders Palästina, Syrien, Israel und der Libanon gelten als wahre Hochburgen der Kichererbsenbällchen. Auch hierzulande sind sie ein beliebtes Streetfood und werden gerne mit Dips und Salat in einem Fladenbrot verspeist. Bist du ein Fan davon, wirst du es auch lieben, Falafel selber zu machen.

Du brauchst zum Falafel selber machen zunächst getrocknete Kichererbsen. Diese musst du über Nacht einweichen und am nächsten Tag durch den Fleischwolf drehen. Hast du solche ein Gerät nicht, kannst du auch einen Pürierstab verwenden. Achte jedoch darauf, dass die Masse nicht zu fein wird, denn die gröberen Stücke werden später beim Frittieren extra knusprig.

Ein weiterer Vorteil beim Falafel selber machen: Du kannst die Bällchen entweder frittieren oder im Ofen backen. Frittierte Falafel sind außen besonders knusprig, während die im Ofen gebackenen eine gesündere Alternative darstellen. Möchtest du also fettreduziert essen, ist das hiermit kein Problem. Serviere die Falafelbällchen mit einer erfrischenden Soße aus Tahin und Joghurt oder Hummus und frischem Gemüse in einem Fladenbrot. Auch auf einem Salat machen sie sich hervorragend.

Wir haben weitere leckere Ideen mit Falafel für dich! Diese Zucchini-Falafel mit Ofenkarotten sorgt für eine ordentliche Portion Gemüse. Und gekochte Eier im Falafel-Mantel sind ein vegetarischer Twist der schottischen Eier. Probier diese beiden Rezepte gleich aus, nachdem du Falafel selber gemacht hast!