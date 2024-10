Diese Quiche mit Fenchel schmeckt garantiert allen

Der Fenchel ist ein Gemüse, das gern mal übersehen oder auf „das Gemüse, das gut zu Fisch passt“ reduziert wird. Na gut, zu Fisch passt er tatsächlich, keine Frage. Dabei steckt die tolle Knolle voller Potenzial! Wir verarbeiten ihn momentan besonders gern zu einer Fenchel-Quiche, die schnell im Ofen steht und auch am Folgetag noch schmeckt. Wenn sie nicht vorher aufgefuttert wird …

So machst du Fenchel-Quiche

Eine Quiche ist ein herzhaftes, französisches Gebäck aus Lothringen, das ursprünglich einen Mürbeteig beschreibt, der mit einer Füllung aus Milch, Eiern, Speck, Käse und Zwiebeln ersehen wird. Über die Jahrzehnte setzten sich jedoch auch andere Füllungen durch und heute wird fröhlich mit allem experimentiert, was Gemüsegarten und Supermarkt so hergeben. In unserem Fall heute ist das der Fenchel und wir verarbeiten ihn zu einer köstlichen Fenchel-Quiche.

Fenchel ist ein unterschätztes Gemüse. Er steckt einerseits voller gesunder Inhaltsstoffe. Betacarotin, das die Augen unterstützt, Vitamin B1 für ein stabiles Nervensystem, Vitamin E, das Zellen schützt und der Klassiker Vitamin C sind in großen Mengen vorhanden. Gleichzeitig beinhaltet er das ätherische Öl Fenchon, das die Verdauung beruhigt. Fenchel eignet sich daher perfekt für Menschen mit empfindlichen Mägen. Aber nicht nur durch seine Inhaltsstoffe punktet die Knolle: Fenchel schmeckt roh oder gekocht und bietet zahllose Möglichkeiten für leckere Gerichte.

Heute wollen wir ihn zu einer Fenchel-Quiche verarbeiten. Dafür schneiden wir eine Hälfte der tollen Knolle in dünne Scheiben und die andere in kleine Würfel, die wir mit einer Zwiebel anschwitzen. Sie bilden die geschmackliche Grundlage der Quiche. Vermischt mit Eiern, Parmesan und einer Milch-Sahne-Mischung wird schnell eine Masse daraus, die du nur noch in einen Mürbeteigboden füllen musst. Obendrauf verteilst du die Fenchelscheiben zur Deko und kurz darauf darf schon geschlemmt werden. Guten Appetit!

Fenchel schmeckt auch geschmort als Ofen-Fenchel mit Parmesan oder Fenchel-Auflauf mit Béchamelsoße hervorragend. Am meisten von den gesunden Inhaltsstoffen hast du aber, wenn du ihn roh isst. Wie wäre es mit einem Fenchel-Apfel-Salat?