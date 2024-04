Ofen-Fenchel mit Parmesan: gesundes Gemüse mit einer Prise Italien

Der Duft von Fenchel ist unverkennbar und ziemlich intensiv, daher nicht jedermanns Sache. Unverständlich! Denn das Gemüse ist so gesund und leicht, dass selbst die Kombination mit einer ordentlichen Portion Käse dem reuelosen Genuss keinen Abbruch tut. Daher: Vorhang auf für unseren Ofen-Fenchel mit Parmesan!

Ofen-Fenchel mit Parmesan: eine vielseitige Knolle

Fenchel ist gesund und hat einen sehr speziellen Geschmack. Das liegt an den ätherischen Ölen Anethol, Fenchon und Menthol, die sich sehr wohltuend auf Magen und Darm auswirken. Deshalb gilt er zu Recht als wirksames Hausmittel bei Magenschmerzen und Verdauungsproblemen. Er enthält außerdem viel Vitamin A, B und C, Eisen und Folsäure. Eine leicht entwässernde Wirkung hat der Fenchel ebenfalls, was gut für die schlanke Linie ist. Da kannst du unseren Ofen-Fenchel guten Gewissens mit Parmesan genießen!

Achte beim Kauf des Fenchels darauf, dass er keine braunen Stellen hat und das fedrige Fenchelgrün schön frisch ist. Denn je frischer die Knolle, desto aromatischer und intensiver ist der Geschmack. Durch das Garen im Ofen verliert der Fenchel ein wenig von seinem kräftigen Aroma, was ihn auch für jene zugänglich macht, die dem duftenden Gemüse weniger aufgeschlossen sind.

Du kannst die ganze Knolle für dein Gericht verwenden. Das Fenchelgrün lässt sich wie Dill kleinschneiden und anschließend über dein Gericht geben. Die Fenchelstängel sind oft etwas holzig, daher solltest du sie gut durchgaren lassen, etwa bei Schmorgerichten. Der Fenchel selbst ist auch roh genießbar, etwa in frischen Salaten. Für unser Gericht entfernst du den holzigen Strunkansatz und schneidest den Fenchel längs in Viertel.

Und weil mediterrane Aromen mit Tomaten, Olivenöl, Knoblauch und Zitrone gut passen, ist Parmesan ein tolles Match für die gesunde Knolle. Einen Hauch Italien gibt es auch bei unserer Fenchel-Pasta mit Zitrone und Mascarpone! Wer das Gemüse roh genießen will, probiert unseren leckeren Fenchelsalat mit Espresso-Dressing oder den Fenchel-Apfel-Salat. Und für mehr Fenchel mit Parmesan aus dem Ofen empfehlen wir den Fenchel-Auflauf.