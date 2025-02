Ein Rösti für Feinschmecker: mit Fenchel, Ricotta und Räucherlachs

Knusprige Rösti – ein Klassiker, aber hast du sie schon mal mit Fenchel probiert? Diese Fenchelrösti mit Räucherlachs und Ricotta-Kräuter-Dip vereinen alles, was ein perfektes Essen ausmacht. Knusprig, cremig, herzhaft und dennoch leicht: Der Fenchel verleiht den Rösti eine feine Süße, der Räucherlachs sowie der zitronig-würzige Dip runden das Gericht ab. Probier’s am besten gleich selbst!

Rezept für Fenchelrösti mit Räucherlachs und Ricotta–Kräuter-Dip

Wasche und putze im ersten Schritt den Fenchel. Danach entfernst du den Strunk und schneidest ihn in kleine Stücke. Anschließend schälst und viertelst du die Zwiebeln. Gib beides in einen Mixer oder in die Küchenmaschine und zerkleinere es in ungefähr reiskorngroße Stückchen. Danach kannst du etwas Öl in einem großen Topf erhitzen und die Fenchel-Zwiebel-Mischung darin für einige Minuten andünsten. Würze mit etwas Salz und Pfeffer und stelle die Mischung zum Abkühlen beiseite.

Wasche in der Zwischenzeit die Kräuter und hacke sie fein. Schneide auch die getrockneten Tomaten in kleine Stücke. Als nächstes presst du den Saft einer Zitrone aus. Verrühre für den Dip Ricotta mit Basilikum, Schnittlauch, Zitronensaft sowie Salz und Pfeffer. Vermenge in einer separaten Schüssel Eier mit Quinoaflocken, Petersilie sowie etwas Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Gib die Eier-Quinoaflocken-Mischung dann zur angedünsteten Fenchel-Zwiebel-Mischung, sodass ein Röstiteig entsteht.

Dann geht’s schon ans Braten der Fenchelrösti. Erhitze dazu in einer großen Pfanne 🛒 eine gute Portion Öl. Forme kleine, ungefähr handgroße Fladen, die du bei mittlerer Hitze beidseitig für einige Minuten goldbraun und knusprig anbrätst. Schneide in der Zwischenzeit den Räucherlachs in kleine mundgerechte Stücke. Sind die Fenchelrösti fertig gebraten, kannst du sie mit einem Klecks des Ricotta-Dips sowie mit den Fischstückchen servieren.

Wenn du nun erst recht Appetit auf Fenchel bekommen hast, solltest du auch mal dieses Rezept für Ofen-Fenchel mit Parmesan ausprobieren. Auch diese leckeren Rösti-Burger mit Pilzragout sind ein echter Gaumenschmaus. Oder du kochst dir eine Portion unserer Süßkartoffelrösti.

Fenchelrösti mit Räucherlachs und Ricotta-Kräuter-Dip Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 Fenchel

2 Zwiebeln mittelgroß

4 EL Öl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Muskatnuss gemahlen

Etwas frisches Basilikum

1 Bund Schnittlauch

1/2 Bund Petersilie

80 g Tomaten getrocknet

1 Zitrone

300 g Ricotta

80 g Quinoaflocken

4 Eier

400 g Räucherlachs Zubereitung Wasche und putze den Fenchel, bevor du den Strunk entfernst. Schneide den Fenchel in kleine Stücke. Schäle und viertel die Zwiebeln. Gib Beides in einen Mixer und zerkleinere es ungefähr reiskorngroß.

Erhitze in einem Topf 2 EL Öl und dünste die Fenchel-Zwiebel-Mischung ca. 5 Minuten an. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Lass die Mischung in einer Schüssel abkühlen.

Wasche die Kräuter und hacke sie fein. Würfel die Tomaten klein. Presse den Saft einer Zitrone aus. Gib das gehackte Basilikum sowie den Schnittlauch und den Zitronensaft zusammen mit dem Ricotta in eine Schüssel, würze mit Salz sowie Pfeffer und verrühre das Ganze miteinander.

Vermenge in einer separaten Schüssel Quinoaflocken, Eier, die Petersilie sowie etwas Salz und Pfeffer. Rühre die Quinoa-Ei-Mischung unter die Fenchel-Zwiebel-Mischung.

Erhitze in einer großen Pfanne das restliche Öl. Forme ca. handgroße Rösti aus der Masse und brate sie bei mittlerer Hitze auf beiden Seiten einige Minuten goldbraun und knusprig. Wiederhole den Vorgang solange, bis keine Röstimasse mehr da ist. Schneide in der Zwischenzeit den Räucherlachs in mundgerechte Happen.

Serviere die Fenchelrösti mit den Fischstückchen und einem Klecks Ricotta-Dip.

