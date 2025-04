Dieses Feta-Spinat-Omelett ist unser Lieblingsfrühstück

Wir lassen es uns schon morgens richtig gut gehen und genießen gerne mal ein zünftiges Feta-Spinat-Omelett zum Frühstück. Das schmeckt sogar so gut, dass wir es oft auch zum Mittag- oder Abendessen verputzen. Es ist quasi ein Dauergast, egal zu welcher Tageszeit. Wenn du es erstmal probiert hast, wirst du wissen, warum. Also: Leg am besten gleich los mit der Zubereitung!

Rezept für Feta-Spinat-Omelett: Frühstück, Mittag oder Abendessen

Fürs Feta-Spinat-Omelett brauchen wir nur wenige Zutaten: Auf der Einkaufsliste stehen Eier, Spinat und Feta, aber auch Frühlingszwiebeln, Milch, Chiliflocken, Salz und Pfeffer sowie etwas Butter zum Braten.

Zunächst waschen wir den Spinat und die Frühlingszwiebeln. Den Spinat lassen wir abtropfen, die Frühlingszwiebeln schneiden wir in Ringe. Beides braten wir anschließend in Butter an, bis der Spinat zusammengefallen ist.

Derweil verquirlen wir die Eier mit der Milch und würzen die Masse mit Chiliflocken, Salz und Pfeffer. Wer es nicht ganz so scharf mag, nutzt weniger Chili oder lässt es ganz weg. Alternativ kann man die Eier beispielsweise auch mit frisch geriebener Muskatnuss verfeinern.

Nun erhitzen wir erneut Butter in einer Pfanne und gießen etwa die Hälfte der Eimasse hinein. Wir braten sie kurz, bis sie beginnen zu stocken, und streuen dann ebenfalls je die Hälfte des Spinats und des Fetakäses darüber. Ist das Ei gestockt, lassen wir das Ganze noch so lange in der Pfanne, bis der Käse leicht geschmolzen ist.

Dann nehmen wir das Feta-Spinat-Omelett heraus, halten es warm und verfahren mit den übrigen Zutaten noch einmal genauso, um eine zweite Portion zu braten. Und dann darf gegessen werden. Und oh, schmeckt das gut!

Übrigens: Wenn du weißen Spargel schälst, solltest du die Spargelschalen nicht entsorgen. Nutze sie stattdessen, um beispielsweise eine Spargelsuppe oder Gemüsebrühe damit zu kochen.

Feta-Spinat-Omelett Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Spinat

2 Frühllingszwiebeln

Butter zum Braten

5 Eier

4 EL Milch

100 g Feta vegetarisch

Chiliflocken

Salz und Pfeffer Zubereitung Wasche den Spinat und lass ihn abtropfen. Wasche auch die Frühlingszwiebeln und schneide sie in Ringe.

Brate den Spinat und die Lauchzwiebeln in Butter an, bis der Spinat zusammenfällt.

Verquirle die Eier und die Milch miteinander und würze den Mix mit Chiliflocken, Salz und Pfeffer.

Erhitze abermals Butter in einer Pfanne 🛒 und gieße die Hälfte Eimasse hinein. Lass sie stocken und streue die Hälfte von Spinat und Feta darüber.

Brate das Omelett weiter, bis der Käse leicht geschmolzen ist.

Verfahre mit den übrigen Zutaten genauso, um ein zweites Omelett zu braten.

