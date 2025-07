Aromatischer Fischeintopf: genießen wie am Mittelmeer

Wusstest du, dass die Menschen in südeuropäischen Ländern überdurchschnittlich alt werden und dabei supergesund bleiben? Das liegt wahrscheinlich an der Sonne, der positiven Lebenseinstellung und dem engen sozialen Netzwerk. Doch vor allem soll es an der ausgesprochen gesunden Ernährung liegen! Das belegen auch zahlreiche Studien. Wenn auch du deinem Traum von Unsterblichkeit und Gesundheit ein Stückchen näherkommen willst, dann solltest du unseren Fischeintopf nachkochen.

Fischeintopf: fertig in 30 Minuten

Doch was bringt ein langes Leben ohne Genuss? Glücklicherweise kommt der bei unserem Fischeintopf auch nicht zu kurz! Die berühmten Aromen des Mittelmeers kannst du hier Bissen für Bissen genießen und dabei ein für alle Mal feststellen, dass gesunde Ernährung Spaß macht. Die mediterrane Ernährungsweise ist geprägt von Olivenöl, das als hauptsächliches Speiseöl dient, gefolgt von viel sonnengereiftem Obst und Gemüse und natürlich reichlich Fisch.

Was diese Lebensmittel gemein haben: Sie stecken voller Antioxidantien und entzündungshemmender, gesunder Fettsäuren. Davon kommen auch reichlich in unseren Fischeintopf: Tomaten, Paprika, Knoblauch, Zwiebeln, Weißwein und natürlich Olivenöl und Fisch. Beim Fischfilet kannst du dich für deine persönliche Vorliebe entscheiden. Lachs oder Kabeljau würden sich beispielsweise anbieten.

Um deinen Fischeintopf zuzubereiten, schwitzt du einfach das klein geschnittene Gemüse in einer tiefen Pfanne oder einem Topf mit Olivenöl an, gibst Weißwein und Tomaten dazu und lässt alles für fünf bis zehn Minuten köcheln. Anschließend gibst du Gewürze und die Fischfilets dazu und lässt alles für weitere fünf Minuten mitgaren. Fertig ist ein aromatisches, gesundes Gericht, das alle Wünsche erfüllt. Wenn du magst, kannst du ein knuspriges, frisches Stück Brot oder Reis dazu reichen.

Wir haben noch mehr leckere Fischrezepte auf Lager, die perfekt in eine mediterrane Ernährung passen. Dazu gehört geschmorter Fisch auf Tomaten, die Dorade aus dem Backofen und der griechische Fischauflauf Psari Plaki. So lecker!