Fitnessbowl mit Quinoa und Süßkartoffel: perfekt nach dem Sport

Hast du als Kinder früher gern Gemüse gegessen? Irgendwie ist Grünzeug für Kids doch immer irgendwie ein Grund, die Nase zu rümpfen und das Essen zu verschmähen. Nicht umsonst war es Popeye, der die Kleinen überzeugen sollte, wie groß und stark man von Spinat werden kann – die jungen Gourmets mussten eben ein wenig zu ihrem Glück gezwungen werden. Heute ist das natürlich anders, Gemüse steht regelmäßig auf unserem Speiseplan, und wir schätzen frische Produkte. In unserer Fitnessbowl haben wir unsere Lieblinge aus der Gemüsetheke vereint und mit proteinreichen Komponenten in eine Schüssel geworfen.

Frische Fitnessbowl für gesunde, leckere Zwischenmahlzeit

Mittags lieben wir diese Fitnessbowl, da sie uns mit neuer Energie für den restlichen (Arbeits-)Tag versorgt. Wir essen sie auch gern nach einer Sporteinheit oder einem ausgiebigen Sonntagsspaziergang an der frischen Luft.

Vor allem in der kalten Jahreszeit versorgt uns saisonales Gemüse mit Vitaminen und Mineralstoffen. Die Fitnessbowl schmeckt aber natürlich das ganze Jahr über und kann je nach Saison mit verschiedenen Gemüsesorten zubereitet werden.

Neben Gemüse nutzen wir außerdem Quinoa, der unsere Fitnessbowl zu einem echten Sattmacher macht. Das sogenannte Pseudogetreide ist eine super Alternative für alle, die mit einer Glutenunverträglichkeit leben. Denn der Name verrät es bereits: Zwar steckt darin Getreide, aber Quinoa ist frei vom Klebeeiweiß und tut nur so, als ob. Stattdessen liefert er viele gesunde Inhaltsstoffe. Auch Bohnen dürfen in der Bowl nicht fehlen, versorgen sie uns unter anderem doch mit wertvollen pflanzlichen Proteinen.

Abgerundet wird die Fitnessbowl mit einem cremigen Zitronendressing. Wir sind begeistert!

