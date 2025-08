Focaccia-Muffins werten jeden Frühstückstisch auf

Wasche die Frühlingszwiebeln gründlich ab. Schneide zwei in feine Ringe und die dritte in etwa 5 cm lange Stücke. Lass die getrockneten Tomaten und Oliven gut abtropfen und schneide sie fein. Zupfe die Nadeln vom Rosmarin ab.

Forme ihn zu einer Kugel und bedecke ihn in einer Schüssel mit einem leicht feuchten Küchentuch. Lass ihn abgedeckt an einem warmen Ort für eine bis anderthalb Stunden gehen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

Fette das Muffinblech leicht ein. Drücke den Teig zusammen, teile ihn in 12 Stücke auf und verteile sie in die Muffinmulden. Lass ihn so erneut an einem warmen Ort für etwa 45 Minuten gehen.