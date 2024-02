5 Food-Trends, die das Jahr 2024 bestimmen können

Jedes Jahr versuchen Trendforscher herauszufinden, was in den kommenden zwölf Monaten angesagt sein wird. Das gilt für die Mode oder die Farbe, in der wir unser Wohnzimmer streichen sollen, genauso wie für das, was auf unseren Tellern landet. Für 2024 stehen, so die Prognose, einige spannende Entwicklungen in der Welt der Kulinarik an. Neben einem Fokus auf bestimmte Aromen und Getränke rücken auch die Frauen in der Gastronomie verstärkt in den Fokus. Wir haben uns fünf Food-Trends für 2024 herausgesucht und genauer angesehen.

Female Connoisseurs: für Veränderung in der Food-Branche

Ob im Restaurant, bei der Kochshow im Fernsehen oder als Experte für Wein – noch immer ist die Food-Branche stark von Männern dominiert. Doch das ändert sich gerade, zumindest, wenn man der Trendforschung Glauben schenken darf. In diesem Jahr sollen die Frauen im Mittelpunkt stehen. Immer mehr Frauen erobern die Spitzen-Restaurants als Köchinnen oder als Sommelière, die Lebensmittelindustrie als Entwicklerinnen oder die Landwirtschaft als Erzeugerinnen. Sie setzen dort nicht nur neue Impulse in Sachen Nachhaltigkeit und Fairness, sondern entwickeln auch Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sind.

Plant based: zurück zu Pilzen, Nüssen und Co.

Die pflanzenbasierte Ernährung ist zwar nicht neu, rückt 2024 aber wieder verstärkt in den Fokus. Denn: Pflanzlich heißt schließlich auch pflanzlich. Statt auf Fleischersatzprodukte mit langen Listen an Inhaltsstoffen zu setzen, soll es wieder mehr um Gemüse wie Pilze, Nüsse oder Hülsenfrüchte gehen. Soll es doch eine Alternative zu tierischen Produkten sein, verschlanken inzwischen etwa die ersten Hersteller von Pflanzen-Drinks ihre oft langen Zutatenlisten.

Pfirsich in ungewöhnlichen Kombinationen

Nicht nur einzelne Gerichte oder Zutaten können zum Food-Trend 2024 auserkoren werden, sondern auch Aromen. In diesem Jahr soll es der Geschmack des Pfirsichs sein. Aber das nicht unbedingt nur in klassischer, gewohnter Form wie etwa in Marmeladen, Eis oder Kuchen. Auch in Gewürzmischungen, Tees oder Soßen kommt das Sommerobst zum Einsatz.

Kaffee-Cocktails: mehr als nur Espresso Martini

Wenn es um Cocktails mit Kaffee geht, stand lange der Espresso-Martini hoch im Kurs. In diesem Jahr dreht sich in den Bars zwar weiterhin alles um den Drink mit dem Koffein-Kick, allerdings sind die Cocktails andere. So nippen Barbesucher 2024 etwa am Carajillo. Dieser Espresso-Cocktail stammt aus Spanien und wird mit einem Brandy gemischt. Liköre wie Likör 43, Rum oder Whisky können ebenfalls für den Cocktail verwendet werden. Aus Amerika könnte ein Espresso-Martini mit gerösteten Marshmallows zum diesjährigen It-Getränk aufsteigen.

Ube: Trendfarbe Lila

Vom Eis über den Aufstrich fürs Frühstücksbrot bis hin zum Cheesecake – mit Ube leuchtet dein Essen in knalligem Violett. Dieses Jahr soll die aus Asien stammende Yamswurzel ein farbenfroher Food-Trend werden. Die violette Knolle schmeckt nussig-süß und eignet sich daher bestens, um daraus Nachspeisen zu zaubern oder Gerichten eine leuchtende Farbe zu verpassen. Wer die Wurzel noch nicht im Handel bekommt, kann derweil auf andere lilafarbene Lebensmittel zurückgreifen. Aus lila Süßkartoffeln, Kartoffeln und Blumenkohl kannst du beispielsweise eine violette Blumenkohl-Suppe zubereiten.

Foodtrends 2024: Was sagt TikTok?

Auch wenn Trendforscher jedes Jahr erneut auf die Suche nach unseren Lieblings-Gerichten von morgen gehen, ist auf ihre Spürnase nicht immer Verlass. Gerade beim Essen ist es daher wichtig, auch mal über den sprichwörtlichen Tellerrand zu schauen. Ein guter Indikator für unser Essen und Trinken sind da die sozialen Medien. Während uns Forscher eben erklären, dass die Impulse in Richtung mehr Nachhaltigkeit, Einfachheit in der veganen Ernährung oder bestimmte Aromen gehen, sehen die gehypten Gerichte bei TikTok, Instagram und Co. oft anders aus. Ein Beispiel ist die Lasagne Suppe, die aktuell bei Google über drei Millionen Suchergebnisse ausspuckt und auf der Social-Plattform TikTok gerade als neuer Food-Trend 2024 gefeiert wird.