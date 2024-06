Verreise mit dem Rezept für französischen Lavendelkuchen in die Provence

Sommerzeit ist Reisezeit, auch in der Küche! Mit Rezepten aus anderen Ländern kann man in einen kulinarischen Kurzurlaub fahren, ohne die eigene Wohnung zu verlassen. Perfekt, wenn das Geld gerade knapp ist oder der nächste Urlaub noch etwas auf sich warten lässt. Kommst du mit uns in die Provence? Wir backen einen französischen Lavendelkuchen und nehmen dich gern mit auf den Trip!

Rezept für französischen Lavendelkuchen: schmeckt wie Urlaub in der Provence

Wer sich Traditionsrezepte aus anderen Ländern vornimmt, muss nicht viel Geld ausgeben, um ein Land zu entdecken. Natürlich ist es immer toll, vor Ort Menschen und Kultur zu erleben, aber auch beim Kochen und Backen lernt man mehr über nahe und ferne Regionen. Daher lieben wir es, ab und zu über den eigenen Tellerrand zu gucken und zu erfahren, was ein Gericht über die Bewohner eines anderen Landes erzählt.

Dieser französische Lavendelkuchen ist in der wunderschönen Provence beheimatet. Er kommt aus einer Gegend, die von sonnenverwöhnten Lavendelfeldern durchzogen ist. Jetzt im Sommer blühen diese in den schönsten Lilatönen. Eine Reise lohnt sich, auch wenn es nur eine kulinarische ist.

Der französische Lavendelkuchen ist luftig und locker, schmeckt fein nach der lilafarbenen Pflanze und einem Hauch Zitrone. Wer ein Stück probiert, bekommt eine Ahnung davon, wie schön der Süden Frankreichs ist.

Übrigens: Unser Rezept für den französischen Lavendelkuchen kommt ganz ohne tierische Produkte aus und ist somit auch für alle geeignet, dich sich vegan ernähren. Auf unsere Reise darf eben jeder mit!

Wir wollen ein bisschen in Frankreich bleiben und sind noch nicht bereit, die Heimreise anzutreten. Lieber schlemmen wir uns durch einen Elsässer Apfelkuchen, die französischen Mini-Kuchen Canelés und fruchtigen Clafoutis. Oh, Urlaub kann ja so schön sein. Bon voyage!