Fried Chicken Burger: knusprig, würzig und unwiderstehlich

Diesen genialen Fried Chicken Burger musst du unbedingt probieren. Er ist himmlisch knusprig, dank der Marinade herrlich würzig und bekommt durch die köstliche Soße einen süßen Touch, der dieses Rezept einfach perfekt abrundet. Er schmeckt noch viel besser als in deinem liebsten Fast-Food-Restaurant. Selbstgemacht ist eben am besten.

Fried Chicken Burger nach koreanischem Vorbild: kinderleicht selbst gemacht

Du wirst nicht glauben, wie leicht du den Fried Chicken Burger nachkochen kannst. Lass dich nicht von den vielen Zutaten abschrecken. Der gesamte Vorgang ist absolut simpel. Am längsten dauert in der Zubereitung sowieso das Marinieren der Hühnerbrust, da diese etwa sechs Stunden im Kühlschrank ziehen sollte, damit sie den Geschmack gut annimmt.

Die restlichen Schritte sind ansonsten wirklich ganz einfach und schnell erledigt. Das bekommt ohne Probleme jeder hin. Dieser Fried Chicken Burger wird garantiert dein neues Lieblingsrezept für selbstgemachte Burger. Bereite ihn für den nächsten Besuch deiner Freunde vor und sie werden begeistert sein.

Da es am längsten dauert, solltest du damit anfangen, die Hühnerbrust zu marinieren. Dazu eignet sich ein passendes Einmachglas 🛒. Hier kannst du alle Zutaten hineingeben, das Fleisch hinzufügen, alles gut durchschütteln und es dann einfach in den Kühlschrank stellen.

Während das Fleisch im Kühlschrank die Marinade aufsaugt, kannst du auch schon den Coleslaw vorbereiten. Kurz bevor du das Fleisch frittierst, rührst du die Soße an. Danach geht es nur noch darum, alles zusammenzufügen. Erhitze ausreichend Öl in einem Topf, toaste nebenbei die Burgerbrötchen und brate zwei Spiegeleier an. Baue anschließend die Burger, wie im Video zu sehen, zusammen und lass es dir schmecken!

Fried Chicken Burger Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Marinierzeit 6 Stunden Std. Gesamtzeit 7 Stunden Std. Portionen 2 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für das marinierte Hähnchen: 500 ml Buttermilch

1 TL Sambal Oelek

1/2 TL BBQ Rub

260 g Mehl

2 Hähnchenbrust Für den Coleslaw: 1/4 Weißkohl

1/4 Rotkohl

2 Karotten

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

2 EL Mayonnaise Für die Soße: 3 Knoblauchzehen

1 EL Honig

100 ml BBQ-Soße

200 ml Wasser Außerdem: Pflanzenöl zum Frittieren

60 g Kartoffelstärke

60 g Maisstärke

2 Eier

2 Burgerbrötchen

2 EL Kräutercreme Zubereitung Verrühre Buttermilch, Sambal Oelek, BBQ Rub und 220 g Mehl miteinander. Wasche die Hähnchenbrust und tupfe sie trocken. Lege sie für 6 Stunden in der Marinade im Kühlschrank ein.

Putze und schneide für den Coleslaw Weißkohl und Rotkohl in feine Streifen. Schäle und schneide die Karotten ebenfalls in feine Streifen. Würze sie mit Salz und Pfeffer nach deinem Geschmack, gib die Mayonnaise hinzu und rühre alles gut durch.

Schäle die Knoblauchzehen und hacke sie fein. Glasiere sie für die Soße in Honig und füge anschließend die BBQ-Soße und Wasser hinzu. Koche sie etwas ein.

Erhitze ausreichend Öl in einem Topf, um die Hähnchenbrust darin zu frittieren.

Mische das restliche Mehl, Kartoffel- und Maisstärke miteinander. Hole die Hähnchenbrust aus der Marinade und paniere sie in der Mehlmischung. Drücke die Panade ordentlich fest und frittiere sie dann sofort im heißen Fett.

Schlage die beiden Eier in einer Pfanne auf und brate zwei Spiegeleier. Toaste währenddessen die Burgerbrötchen.

Wende die knusprig gebackene Hähnchenbrust in der Soße und setze dann den Burger aus Brötchen, Kräutercreme, Coleslaw, frittierter Hühnerbrust und Spiegelei zusammen.

