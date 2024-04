Nudeln: Probiere diese Frühlingspasta mit grünen Erbsen

Wenn im Frühling wieder das Grün sprießt, dann gehört diese Farbe auch auf den Teller. Ein Gericht, das definitiv nach Frühling schmeckt, ist diese Pasta mit Erbsen und Pinienkernen. Und das Beste: Sie ist in 25 Minuten zubereitet.

So einfach kochst du Frühlingspasta mit grünen Erbsen

Frisch, lecker und supereinfach: Frühlingspasta mit grünen Erbsen schmeckt und ist in nur 35 Minuten zubereitet. Für gute Laune sorgt das grüne Gemüse, das hier verarbeitet wird. Neben Erbsen kommen noch Frühlingszwiebeln mit hinein. Ganz nach Geschmack kannst du noch weitere grüne Gemüsesorten wie Spargel oder Brokkoli mit verarbeiten und die Pasta mit Kräutern wie Petersilie oder Basilikum garnieren.

Koche für die Frühlingspasta mit grünen Erbsen zuerst die Nudeln in Salzwasser al dente. Währenddessen bereitest du die Soße vor. Hacke dafür den Knoblauch und schneide die Frühlingszwiebeln in Ringe. Diese dünstest du in einer Pfanne an. Füge die TK-Erbsen hinzu und lösche den Inhalt der Pfanne mit Gemüsebrühe ab. Danach kommt die Sahne mit dazu, so erhältst du eine cremige Soße. Nach der Garzeit gibst du die Nudeln mit zum Gemüse und verrührst alles gut miteinander. Als Highlight kommen zum Schluss geröstete Pinienkerne und geriebener Parmesan als Topping über die Nudeln.

Tipp: Ist dir die Nudelsoße zu dick, dann kannst du etwas Nudelwasser hinzufügen. Übrigens, mit Nudelwasser kannst du noch mehr anstellen. Wofür du Nudelwasser verwenden kannst, erfährst du in unserem Ratgeber.

