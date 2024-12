Reste von der Weihnachtsgans übrig? Dieses Rezept schafft Abhilfe

Weihnachten ist vorbei, und das ist jedes Jahr wieder traurig. Zu Ende sind diese Tage, die sich anfühlen wie ein Vakuum und in denen der Appetit kein Ende findet. Von morgens bis abends könnte ich an diesen Tagen schlemmen. Wie da trotz alldem immer wieder Reste übrigbleiben, weiß ich nicht. Aber es passiert doch jedes Mal. Gut, dass die Resteküche eine wahre Schatzkiste ist! Hier ist ein Rezept für Gänse-Rillettes, mit dem du deinem Braten ganz neuen Geschmack verleihst.

Gänse-Rillettes: Aufstrich aus der Weihnachtsgans

Wie so viele Restaurants war auch in dem kleinen Laden, in dem ich meine Ausbildung absolvierte, Weihnachten absolute Hochsaison. Täglich strömten die Menschen herbei, um Gänsebraten zu essen oder mitzunehmen. Wir waren in der Küche geschäftig dabei, Gänse auszulösen und zu portionieren. Mein Chef, der alte Sparfuchs, empfahl uns allerdings, die Gerippe der Vögel nicht direkt zu entsorgen. Stattdessen stellten wir sie kalt und pulten gemeinsam nach Feierabend das übrige Fleisch von den Knochen. Ware ist Kapital, hieß es immer. Und in Zeiten der steigenden Lebensmittelkosten ist das so wahr wie nie zuvor.

Wir hielten das Fleisch zurück und bereiteten daraus Gänse-Rillettes zu. Dabei handelt es sich um einen Aufstrich aus Gänsefleisch und -fett, der lange haltbar ist. Dass Gänse fett sind, ist kein Geheimnis. Dass dieses Fett beim Garen des Tiers teilweise austritt, auch nicht. Wir gaben also Fett und Fleisch in einen Topf, einige Gewürze dazu, und kochten das Ganze ein. Dann füllten wir die Masse in Formen uns stellten sie kalt. Fertig war eine schnelle Vorspeise, die wir mit Brot und Gewürzgurken servierten. Deftig und sehr beliebt.

Gänse-Rillettes ist eine hervorragende Art und Weise, die Reste des Weihnachtsbratens aufzubrauchen, bevor sie schlecht werden. Dabei leistest du gleichzeitig einen kleinen Beitrag gegen übertriebene Lebensmittelverschwendung. Fülle die Rillettes in saubere Einmachgläser 🛒 ab und lagere sie im Kühlschrank, wo sie sich problemlos mehrere Wochen hält.

Aus Resten von Gerichten lässt sich so einiges zubereiten, und wir haben tolle Rezeptideen für dich. Wie wäre es mal mit einem Reste-Auflauf mit Gans und Rotkohl oder einem Quiche-Auflauf? Auch andere Länder haben ihre Versionen von Resteessen: Schweden ist für Pytt i Panna bekannt, England für Bubble and Squeak.

500 ml Gänseschmalz

450 g Gänsefleisch gegart

5 Wacholderbeeren

3 Pimentkörner

6 Pfefferkörner

4 Lorbeerblätter

Salz Zubereitung Schmilz das Gänsefett und passiere es durch ein Sieb.

Zupfe das Gänsefleisch in kleine Stücke. Mische das Fett und alle Gewürze unter und würze alles mit einer guten Prise Salz.

Gib die Mischung in einen Topf und lass sie bei sehr geringer Hitze für etwa 2,5 Stunden köcheln, bis das Fleisch von selbst zerfällt. Schmecke mit Salz ab.

Lass die Mischung kurz abkühlen und fülle sie dann in Einmachgläser. Verschließe diese gut und lagere die Rillettes im Kühlschrank.

