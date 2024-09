Gebackener Feta mit Oliven: Dieses mediterrane Ofengericht schmeckt nach Urlaub

Wenn der nächste Urlaub noch in weiter Ferne ist, dann kann eine kulinarische Reise die Wartezeit bis dahin überbrücken. Mit diesem leckeren und schnellen Ofengericht fliegen wir mal eben nach Griechenland und bereiten uns gebackenen Feta mit Oliven zu.

Gebackener Feta mit Oliven schmeckt wie in Griechenland

Angefangen hat alles mit gebackenen Feta mit Tomaten. Inzwischen gibt es das Gericht in unzähligen Varianten. Auch wir sind dem Hype verfallen und lieben den würzigen Käse aus dem Ofen. Dieses Mal gibt es das Gericht mit Feta und Oliven, das dank seiner Gewürze wie Rosmarin, Thymian, Chili und Oregano wie ein Urlaub in Griechenland schmeckt.

Ein einfacheres Rezept als gebackenen Feta mit Oliven gibt es kaum. Alles, was du tun musst, ist einen ganzen Feta-Käse in die Mitte einer Auflaufform zu legen und mit Oliven, verschiedenen Gewürzen, Knoblauch, Zitronensaft und Olivenöl zu verfeinern. Dann schiebst du alles in den Ofen und nach 20 Minuten Backzeit hast du eine leckere Köstlichkeit auf dem Tisch, die sich als leichtes Abendessen, aber auch als Mittag an warmen Tagen eignet.

Noch leckerer schmeckt der gebackene Feta, wenn du nach dem Backen geröstete Pinienkernen darüber streust und dazu ein knuspriges, selbst gebackenes Brot wie ein Kräuter-Baguette servierst.

Möchtest du variieren, ist dieses Gericht ideal. So kannst du zum Beispiel die Zwiebel einfach weglassen, mehrfarbige Oliven verwenden oder eine in Scheiben geschnittene Bio-Zitrone mit backen. Das verleiht dem Gericht eine feine Säure. Ein paar Tomaten dazu sorgen für fruchtige Aromen.

Mit gebackenem Feta bekommst du nicht nur ein besonders schnelles und vor allem leckeres Gericht, sondern auch ein gesundes. Denn Feta-Käse besitzt kaum Kohlenhydrate, steckt aber voller wichtiger Vitamine und hat einen hohen Eiweißanteil.

Gebackener Feta mit Oliven ist nicht die einzige Köstlichkeit aus dem Ofen. Probiere auch mal gebackenen Feta mit Pasta oder diesen würzigen gebackenen Schafskäse. Diesen gebratenen Feta können wir ebenfalls sehr empfehlen.