Khaman Dhokla: gedämpfter, indischer Grießkuchen

Mische Kichererbsenmehl, Grieß, Salz, Kurkuma und Zucker in einer Schüssel. Rühre dann Ingwer, Limettensaft, Joghurt, Öl und Wasser unter.

Gib das Backpulver zum Teig und gib ihn danach sofort in die Backform.

Wasche die Kräuter und die Chilischote für den Dip. Schäle den Knoblauch und zupfe die Minzblätter ab. Schneide alle Zutaten klein und fülle sie zusammen mit dem Ingwer, Kreuzkümmel, Zucker, Limettensaft und Wasser in ein hohes Gefäß. Püriere alles mit einem Stabmixer.

Wasche die Kräuter und die Chilischote für den Dip. Schäle den Knoblauch und zupfe die Minzblätter ab. Schneide alle Zutaten klein und fülle sie zusammen mit dem Ingwer, Kreuzkümmel, Zucker, Limettensaft und Wasser in ein hohes Gefäß. Püriere alles mit einem Stabmixer.