Der Winter ist die Zeit für leckere Ofengerichte wie diesen indischen Kartoffelauflauf mit Joghurtsoße. Wenn es draußen kalt und grau oder selten auch weiß ist, dann gibt es nichts Schöneres, als eine Auflaufform, die mit lauter leckeren Zutaten gefüllt ist, in die Röhre zu schieben und sich am langsam durch die Küche ziehenden, verführerischen Duft zu erfreuen.

Indischer Kartoffelauflauf: Ofengericht zum Genießen

Das Tolle an Aufläufen: Sie machen locker eine ganze Familie oder eine Runde Freunde satt, die sich zum Essen treffen. Der Aufwand hält sich außerdem in Grenzen, denn viel zu tun gibt es außer dem Kleinschneiden von Zutaten und dem Anrühren der Soße nicht. Schiebe den indischen Kartoffelauflauf einfach in den Ofen und der übernimmt die restliche Arbeit.

Die leichte Joghurtsoße, die sich übrigens auch vegan anrühren lässt, verleiht dem sonst deftigen Auflauf eine frische Note. Gewürzt wird sie mit Nelken, Muskatnuss, Kreuzkümmel, Kardamom und Paprika – eine unwiderstehliche Komposition, die für kleine Feuerwerke auf der Zunge sorgt.

Gut zu wissen: Kann man Kartoffeln einfrieren? Immerhin werden sie oft in großen Säcken verkauft, was es vor allem für kleine Haushalte zur Herausforderung macht, sie rechtzeitig zu verzehren. Wir wissen außerdem, wie du Kartoffeln besonders schnell kochen kannst – und zwar in der Mikrowelle! Noch mehr Tipps und Tricks verraten wir in unserem Leckerwissen.

Nicht nur unser indischer Kartoffelauflauf mit Joghurtsoße verschönert und die kalte Jahreszeit, sondern auch viele andere Ofengerichte. Wie wär’s als Nächstes mit einem Kartoffelauflauf mit Spiegeleiern und saftigen Möhren? Wir können dir ebenso unseren deftigen Kartoffelauflauf mit Wirsing, Äpfeln und Kochschinken und diesen außergewöhnlichen Kartoffelauflauf mit Würstchen und Ei empfehlen. Wir wünschen guten Appetit!