Gefüllte Bratpaprika: schnell zubereiteter, unwiderstehlicher Snack

Bratpaprika gehören zu einem gemütlichen Tapas-Abend einfach dazu. Die kleinen, leicht bitteren, saftigen und einfach nur mit grobem Salz gewürzten Schoten sind trotz ihrer simplen Zubereitung einfach köstlich. Mit minimalem Aufwand kannst du sie aber noch etwas aufpeppen. Diese gefüllten Bratpaprika werden deine neuen Favoriten unter den Tapas!

Entdecke einen Klassiker neu: gefüllte Bratpaprika sind himmlisch lecker

Pimientos de Padrón, wie die Paprika auch genannt werden, sind ein Klassiker der spanischen Küche und werden meist einfach nur mit Salz bestreut, nachdem sie in etwas Öl angebraten wurden. Sie gehören zu jeder guten Tapas-Auswahl dazu.

Mit dieser Variante kannst du die kleinen Schoten auf eine neue Ebene heben: Die Mischung aus Frischkäse, Räucherlachs und würzigem Bärlauch passt einfach perfekt zu den aromatischen Bratpaprika. Und das Beste: Das Rezept könnte nicht leichter sein! Also bereite sie dir gleich zu. Völlig egal, ob als Vorspeise, leichtes Hauptgericht oder Snack für zwischendurch!

Bereite zuerst die Paprika vor. Wasche und schneide sie an der oberen Hälfte, am Stiel, auf. Entkerne sie mit einem kleinen scharfen Messer, damit Platz für die Füllung ist.

Vermische anschließend die Zutaten für die Frischkäsecreme. Je kleiner du den Räucherlachs schneidest, desto einfacher lässt sich am Ende alles gleichmäßig in die Paprika füllen. Erhitze danach etwas Olivenöl in einer Pfanne 🛒 und brate die Pimientos de Padrón von allen Seiten leicht an.

Lege sie auf etwas Küchenpapier, sodass das Öl etwas abtropfen kann, fülle den Frischkäse mit einem kleinen Löffel in die Schoten und bestreue sie auf einem Teller mit einem groben Salz deiner Wahl. Für extra Frische kannst du zusätzlich noch einen Spritzer Zitronensaft auf sie geben. Guten Appetit!

Bei Leckerschmecker sind wir absolute Fans von Tapas. Wenn du nach mehr Ideen für deine Tapas-Platte suchst, dann sind Patatas Bravas eine schmackhafte Wahl. Dazu kannst du auch noch Chorizo-Kroketten anrichten. Und Pflaumen im Speckmantel dürfen dann natürlich ebenfalls nicht fehlen!

Gefüllte Bratpaprika Dominique 3.77 ( 13 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Bratpaprika

5-7 Blätter Bärlauch

100 g Räucherlachs

150 g Frischkäse

1 TL mittelscharfer Senf

1 Prise Pfeffer

2 EL Olivenöl zum Anbraten

1 EL grobes Salz

1 EL Zitronensaft Zubereitung Wasche die Paprika gut ab, schneide sie am Stiel auf und entkerne sie. Wasche den Bärlauch, schüttel ihn trocken und schneide die Blätter klein.

Schneide den Räucherlachs in kleine Stücke. Vermenge ihn mit Frischkäse, dem Senf und Bärlauch. Schmecke die Füllung mit Pfeffer ab.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und brate die Schoten von allen Seiten kurz an. Lass sie leicht abkühlen und gib dann mit einem kleinen Löffel die Füllung hinein.

Verteile das grobe Salz gleichmäßig über die Paprika und beträufle sie mit einem Spritzer Zitronensaft.

