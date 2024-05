Diese traditionelle Mehlspeise kommt aus Süddeutschland und wird in einem Topf gedämpft. Anders als Germknödel benutzt man anstelle von Wasser eine Mischung aus Zucker und Milch. Das Wort „Nudel“ ist wahrscheinlich eine Abwandlung des Wortes Knödel. Weil die Speise bereits einige hundert Jahre alt ist, lässt sich weder die genaue Herkunft noch der Ursprung des Namens abschließend klären. Was aber sicher ist: gefüllte Dampfnudeln mit Vanillesoße sind unwiderstehlich lecker!

Gefüllte Dampfnudeln mit Vanillesoße: aufregend lecker

Ich habe gefüllte Dampfnudeln mit Vanillesoße als Grundschülerin im Schullandheim das erste Mal probiert. Meine Begeisterung war so groß, dass ich mir von der netten Küchenfee einen Nachschlag erbettelte und den Rest des Tages meinen Lehrern auf die Nerven ging, weil ich dank des Zuckers ziemlich überdreht war. Dieses Dampfnudel-Hoch habe ich nie vergessen! Bis heute verbinde ich mit diesem recht bodenständigen, traditionellen Gericht helle Aufregung und Begeisterung.

Vor einigen Jahren sorgte die Dampfnudel auch in Rheinland-Pfalz für Aufregung. Die Tageszeitung „Rheinpfalz“ hatte in einer bayerischen Datenbank für typische Gerichte die Dampfnudel entdeckt und darüber berichtet. Die Befürchtung stand im Raum, dass Bayern die Dampfnudel EU-weit als bayerisches Produkt schützen lassen will. Daraufhin meldete sich der damalige rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister Hendrik Hering (SPD) zu Wort.

Man werde sich „die Dampfnudel nicht kampflos nehmen lassen“ und alle „diplomatischen und juristischen Möglichkeiten ausschöpfen“, kommentierte er etwas augenzwinkernd in einer Pressemitteilung. Das bayerische Landwirtschaftsministerium gab daraufhin über den Pressesprecher Entwarnung und versicherte, dass man die Dampfnudel nicht als regionale Spezialität schützen werde. Eine handfeste diplomatische Krise war damit zwischen den beiden süddeutschen Bundesländern abgewendet worden.

Du siehst: Gefüllte Dampfnudeln mit Vanillesoße sind so unwiderstehlich lecker, dass sie sogar zum Politikum werden. Befolge einfach unser Rezept, damit sie auch bei dir zu Hause auf die bestmögliche Weise für helle Aufregung sorgen!

