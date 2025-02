Gefüllte Hefebrötchen vom Blech schmecken zu jeder Tageszeit

Es gibt kaum etwas, das besser schmeckt als frisch gebackener Hefeteig. Schon ein Bissen von einem gerade aus dem Ofen kommenden Hefezopf oder -brötchen sorgt direkt für Gemütlichkeit und ein heimeliges Gefühl. Gefüllte Hefebrötchen vom Blech sind besonders lecker, denn sie schmiegen sich beim Backen aneinander und bleiben besonders saftig. Perfekt, wenn du viele Mäuler stopfen möchtest – oder der Hunger einfach nur besonders groß ist.

So gelingen dir gefüllte Hefebrötchen vom Blech

Viele beginnende Bäcker und Bäckerinnen fürchten sich vor Hefeteig. Er hat den Ruf, launisch zu sein, mal aufzugehen und mal nicht, manchmal luftige Wunderwerke der häuslichen Backkunst zu erzeugen und manchmal kompakte Teigklumpen des Grauens. Wenn Hefeteig nicht aufgeht, kann das verschiedene Gründe haben. Diese wollen wir uns jetzt nicht genauer anschauen, aber hier gibt es einen praktischen Ratgeber dazu.

Damit deine gefüllten Hefebrötchen vom Blech schön aufgehen und luftig-locker und trotzdem nicht trocken werden, lautet die Geheimzutat: Zeit. Hefeteig braucht Zeit, um sein volles Potential zu entfalten. Je länger die Gehzeit, desto besser geht er auf. Gleichzeitig kann sich die Klebestruktur des Teigs gleichmäßig entwickeln, wenn man ihr Zeit lässt. Das funktioniert auch, wie hier, mit gefüllten Brötchen.

Welche Füllung du verwenden möchtest, ist übrigens ganz dir selbst überlassen. Pflaumenmus schmeckt, Schokocreme, Vanillepudding oder auch einfach nur Marmelade, alle sind unheimlich lecker und verleihen deinen gefüllten Hefebrötchen vom Blech das gewisse Etwas. Du kannst dich nicht entscheiden? Dann backe sie doch einfach mit unterschiedlichen Füllungen. Das Besondere an diesen: Sie gehen auf dem Blech 🛒nebeneinander fluffig auf und müssen vor dem Backen auseinandergezogen werden. Dadurch bleiben sie länger saftig. So kannst du sie auch am nächsten Tag noch genießen – wenn sie denn so lange halten.

Du hast einen Hefeteig gemeistert und Lust, mehr zu backen? Dann backe gleich noch weiche Ricotta-Hefebrötchen oder lerne, wie du eine perfekte Brioche machst. Auch für Fans von Deftigem ist etwas dabei: türkische Poğaça!

Gefüllte Hefebrötchen vom Blech Nele 3.46 ( 24 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 20 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für die Brötchen: 250 ml lauwarme Milch

60 g Zucker

1 Pck. Trockenhefe

500 g Mehl Type 550

1 TL Salz

1 TL Vanillezucker

80 g weiche Butter

1 Ei Für die Füllung: 150 g Marmelade, Schokocreme oder Pudding nach Wahl Zum Bestreichen: 30 g geschmolzene Butter

Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Vermische die lauwarme Milch mit Zucker und Hefe und lass sie 5 Minuten stehen, bis sich Bläschen bilden.

Gib das Mehl in eine große Schüssel, füge Salz, Vanillezucker, weiche Butter, das Ei und die Hefemischung hinzu. Knete den Teig für etwa 10 Minuten, bis er geschmeidig ist. Decke ihn ab und lass ihn an einem warmen Ort etwa 60 Minuten gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.

Knete den Teig kurz durch und teile ihn in 20 gleich große Stücke. Drücke jedes Stück flach, gib einen Teelöffel der gewünschten Füllung in die Mitte und verschließe den Teig gut, indem du ihn zu einer Kugel formst.

Setze die Kugeln mit der Naht nach unten dicht nebeneinander auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Lass die gefüllten Hefebrötchen weitere 30 Minuten gehen.

Heize in der Zwischenzeit den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Backe die Brötchen für etwa 25 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Bestreiche sie direkt nach dem Backen mit geschmolzener Butter und lass sie etwas abkühlen. Bestäube sie vor dem Servieren mit Puderzucker.

