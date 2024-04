Türkische Poğaça: gefüllte Hefebrötchen zum Frühstück

Siebe 300 g des Mehls in eine Schüssel und rühre es langsam, während du das Hefewasser hinzugibst. Rühre dann nach und nach die Joghurt-Ei-Butter-Mischung hinzu. Zum Schluss kommt das restliche Mehl in die Schüssel, damit der Teig nicht mehr glitschig ist. Fest wird er jedoch nicht, also nicht wundern!