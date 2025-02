Gefüllte Kartoffeln mit Hackfleisch: Dieses Rezept ist ein Muss für Kartoffelfans

Überall auf der Welt isst man gefülltes Gemüse. Ob Paprika, Kürbis oder Zucchini, ob mit Couscous oder Reis, gebacken im Ofen machen diese Gerichte satt und glücklich. Unser heutiges Rezept reiht sich ein in die leckere Schlange gefüllter Zutaten: Es gibt Batata Mahshieh, gefüllte Kartoffeln mit Hackfleisch.

Batata Mahshieh: gefüllte Kartoffeln mit Hackfleisch aus dem Ofen

Diese gefüllten Kartoffeln mit Hackfleisch haben wir in der levantinischen Küche entdeckt. Dabei handelt es sich nicht um klassische Ofenkartoffeln, wie wir sie kennen: halbiert, belegt, überbacken.

Nein, für Batata Mahshieh muss man die Kartoffeln zunächst aushöhlen. Das erfordert etwas Muskelkraft, dabei hilft ein Entkerner, mit dem man normalerweise das Kerngehäuse von Äpfeln heraussticht.

Im so entstandenen Hohlraum findet eine tomatige Hackfleischfüllung statt, die dank Berberitzen eine fruchtige Note bekommt. Das Hackfleisch wird mit allerlei Gewürzen, die typisch für die Levante sind, verfeinert. Dazu zählen beispielsweise Kreuzkümmel, Kardamom und Zimt. Was für uns ungewöhnlich klingen mag, schmeckt wirklich fantastisch, also probiere es unbedingt aus!

Keine Lust auf Hackfleisch? Wähle eine pflanzliche Alternative aus dem Supermarkt und greife stattdessen zu Linsen.

Schon gewusst? Wir klären, ob du keimende Kartoffeln noch essen oder entsorgen solltest. Außerdem kennen wir eine Möglichkeit, die Knollen in Windeseile zu kochen, und zwar mit einem Küchengerät, das du bestimmt besitzt: Erfahre, wie du Kartoffeln in der Mikrowelle kochen kannst. Auch spannend: Wofür eignen sich festkochende Kartoffeln?

Bevor es in den Ofen geht, werden die gefüllten Kartoffeln mit Hackfleisch noch mit Tomatensoße übergossen. Nach etwa 45 Minuten sind die Batata Mahshieh dann bereit, gegessen zu werden. Dazu isst man traditionell eine Portion Reis.

Bist du jetzt auf den Knollengeschmack gekommen, findest du bei uns jede Menge Inspiration, um deinen Kartoffelhunger zu stillen. Probiere eine Cowboypfanne mit Kartoffeln und fühle dich wie im Wilden Westen. Oder du bereitest dir eine Kartoffel-Steak-Pfanne oder eine Kartoffel-Ei-Pfanne zu. Aus dem Ofen kommen diese Pizzakartoffeln und diese Bruschetta-Kartoffeln. Na, wofür entscheidest du dich?