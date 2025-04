Gefüllte Paprika: neu interpretierter Klassiker mit Ei

Gefüllte Paprika sind ein beliebtes Familienessen und ein Gericht, das Kindheitserinnerungen weckt. Füllen kannst du die Schoten mit vielen verschiedenen Zutaten von Hackfleisch über Reis bis hin zu Feta. Aber hast du die Paprika schon mal mit Ei und Spinat gefüllt? Wir zeigen dir, wie es geht.

So lecker schmecken gefüllte Paprika mit Ei und Spinat

Gefüllte Paprika sind ein kulinarischer Klassiker aus der Kindheit. Bei wem gab es die Schoten, meist gefüllt mit Hackfleisch, nicht? Wenn du das Gericht immer noch liebst, dir aber mal ein bisschen Abwechslung in der Zubereitung wünschst, haben wir einen Tipp für dich. Wie wäre es mit einer vegetarischen Füllung aus Spinat, Tomaten und Ei? Diese Kombination verleiht der Paprika eine frische und leichte Note.

Die Zubereitung von gefüllten Paprika mit Ei und Spinat ist nicht schwer. Du musst allerdings etwas Zeit zum Backen einplanen. Die Paprika benötigen knapp 45 Minuten im Ofen, bis sie gar sind. Die Zeit kannst du aber nutzen und eine Beilage zubereiten, wenn du magst. Zu den Paprikaschoten passt zum Beispiel ein Kartoffelpüree oder ein grüner Salat.

Für die gefüllten Paprika selbst bereitest du die Füllung separat in einem Topf zu. Du lässt Zwiebel, Knoblauch, Kirschtomaten, Spinat und Petersilie köcheln und füllst damit die Schoten. Ein wenig geriebener Käse darüber gestreut sorgt für zusätzliche Würze. Alternativ kannst du zum Beispiel auch Feta in kleine Würfel schneiden und ihn mit in die Füllung geben. Die Paprika werden dann im Ofen in einer Auflaufform 🛒 für 15 Minuten angebacken. Erst dann kommt das Ei hinzu. Damit dies im Ofen nicht austrocknet, setzt du den abgeschnittenen Deckel der Paprika wieder obendrauf.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du liebst Gerichte mit gefülltem Gemüse? Dann schau dir doch mal unsere anderen Rezeptideen an. Wie wäre es mit einem gefüllten Zucchini-Auflauf mit Hackfleisch? Auch Süßkartoffeln kannst du mit leckeren Zutaten füllen und im Ofen backen. Perfekt für den Feierabend sind gefüllte Tomaten mit Reis und Gemüse. Wem läuft da nicht das Wasser im Mund zusammen?

Gefüllte Paprika mit Ei und Spinat Judith 4.45 ( 9 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 rote Paprika

3 Schalotten

1 Knoblauchzehe

250 g Kirschtomaten

300 g frischer Blattspinat

1 Bund glatte Petersilie

1 Bio-Zitrone

1 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

Zucker

70 g geriebener Käse

4 Eier Zubereitung Beginne damit, die Paprika zu waschen. Schneide den Deckel ab und entferne das Kerngehäuse. Der Deckel sollte ganz bleiben und nicht weggeworfen werden. Schäle dann die Zwiebel und den Knoblauch und schneide beides in kleine Würfel. Wasche den Spinat und die Kirschtomaten und stelle sie beiseite.

Wasche die Zitrone. Reibe die Schale ab und presse von einer Hälfte den Saft aus.

Erhitze das Olivenöl in einem Topf. Dünste darin Zwiebel, Knoblauch, Zitronenschale und Zitronensaft kurz an und gib dann die Tomaten hinzu. Lasse alles zugedeckt bei mittlerer Hitze 5 Minuten schmoren. Gib anschließend den Spinat, die Petersilie und 5 EL Wasser hinzu. Schmecke mit Salz, Pfeffer und Zucker ab und lasse alles etwa 3 Minuten weiterköcheln.

Heize den Backofen auf 200 °C vor. Streiche eine Auflaufform mit Öl ein. Fülle die Paprikaschoten mit der Tomaten-Spinat-Masse, streue geriebenen Käse drüber, setze sie in die Auflaufform und gare sie für 15 Minuten im Ofen vor.

Hole die Form nach 15 Minuten aus dem Ofen, schlage in jede Schote ein Ei auf und setze den Deckel drauf. Backe die Paprika weitere 30 Minuten zu Ende.

Hole die Schoten nach der Garzeit aus dem Ofen und würze sie noch einmal mit Salz und Pfeffer.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.