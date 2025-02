Diese gefüllte Süßkartoffel ist ein gesundes, leckeres Essen zu jeder Tageszeit

Du hast Lust auf ein Gericht, das nur wenige Zutaten und Handgriffe braucht und trotzdem gesund und lecker schmeckt? Das trifft sich gut, denn genau so eines ist diese gefüllte Süßkartoffel mit Bohnen. Hier ist ein einfaches Rezept, das du garantiert lieben wirst!

Gefüllte Süßkartoffel mit Bohnen: einfach und köstlich

Ofenkartoffeln sind immer eine gute Idee. Sie sind innen herrlich fluffig und ihr weiches Fruchtfleisch verbindet sich mit jeglicher Füllung, die du verwendest, zu einem himmlischen Geschmackserlebnis. Doch warum nicht mal umdenken und anstelle der herkömmlichen Kartoffel eine Süßkartoffel füllen? Das funktioniert genauso gut und schmeckt fast noch besser.

Unsere gefüllte Süßkartoffel mit Bohnen kombiniert das süße Innere einer Süßkartoffel mit Bohnen in würzig-pikanter Tomatensoße. Diese bietet das perfekte Gegenstück zum süßen Geschmack und sorgt dafür, dass du davon nicht genug bekommen wirst. Dabei schmeckt dieses einfache Gericht nicht nur gut, sondern versorgt dich gleichzeitig mit gesunden Inhaltsstoffen. Zunächst ist da die Süßkartoffel. Diese ist ballaststoffreich und besitzt trotz ihrer Süße einen niedrigen glykämischen Index, trägt also zur Senkung des Blutzuckerspiegels bei. Auch enthält sie Carotine, ein Antioxidans, das freie Radikale abfängt. Bohnen sind reich an pflanzlichen Proteinen und halten dadurch lange satt.

Wie du siehst, spricht so einiges für die gefüllte Süßkartoffel mit Bohnen. Schiebe also direkt eine Kartoffel (oder mehrere) im Ganzen in die Röhre. Während sie backt, bereitest du aus Zwiebeln, Knoblauch, Chili und gehackten Tomaten eine sämige Soße zu. Vermische diese mit Bohnen aus der Dose (am besten weiße Riesenbohnen) und schmecke sie mit etwas Kumin, also Kreuzkümmel, ab. Ist die Kartoffel fertig, schneidest du sie auf, lockerst das Innere auf und füllst es mit der Bohnensoße. Serviere die Kartoffel mit einem Schlag Schmand oder einer pflanzlichen Alternative und bestreue es mit Petersilie. Fertig ist ein köstliches Gericht, das dich nicht mehr loslassen wird.

Hunger auf mehr Süßkartoffeln? Wie wäre es mit Süßkartoffel-Wedges oder einer cremigen Süßkartoffel-Tomaten-Suppe? Ein Rote-Bete-Süßkartoffel-Salat ist ein leckerer Farbklecks für jeden Abendbrot-Tisch.