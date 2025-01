Bratapfel mit süßem Couscous: ein alter Klassiker mit neuer Füllung

Der Bratapfel ist vermutlich eines der klassischsten Desserts im Winter. Du kennst ihn wahrscheinlich mit Marzipan und Nüssen gefüllt oder in einer etwas edleren Variante mit Weinschaum. Aber hast du schon einmal einen gefüllten Bratapfel mit Couscous probiert? Das hier ist dein Zeichen, dieses Dessert unbedingt nachzukochen!

Bratapfel mit Couscous: ein perfektes Dessert, wenn es schnell gehen muss

Zugegeben, es ist eine Kombination, an die man vermutlich nicht so schnell denken würde. Couscous verbindest du vielleicht eher mit frischen Salaten oder herzhaften mediterranen Gerichten. Aber die Kügelchen aus Hartweizengrieß kannst du tatsächlich ohne Probleme auch süß zubereiten.

Natürlich kannst du diesen Nachtisch das ganze Jahr über anrichten, aber durch seine Zutaten passt er doch perfekt in die kalten Jahreszeiten. Nichtsdestotrotz ist diese Variante perfekt, wenn das Dessert schnell, einfach und trotzdem super lecker werden soll. Du solltest aber unbedingt darauf achten, die richtige Apfelsorte zu verwenden, da sich nicht alle Äpfel als Bratapfel anbieten.

Am besten geeignet sind Boskop-Äpfel. Der auch als der „Schöne aus Boskoop“ bekannte Apfel gilt dank seiner Größe und seines relativ hohen Säuregehalts als der Bratapfel schlechthin. Aber auch mit den Sorten Jonagold oder Cox Orange wirst du ein gutes Ergebnis erzielen. Alle drei haben einen hohen Säuregehalt, eine angenehme Größe zum Aushöhlen und fallen im Ofen nicht zusammen. Deshalb sind Sorten wie Elstar oder Pink Lady auch nicht als Bratapfel geeignet.

Ansonsten ist die Zubereitung simpel. Lass den Couscous laut Verpackungsangabe mit entsprechend viel Wasser sowie den Gewürzen quellen und höhle schon einmal die Äpfel aus. Die Kerne und den Strunk kannst du entsorgen, das restliche Fruchtfleisch kannst du kleinhacken und am Ende mit den anderen Zutaten wieder in den Apfel geben. Sobald du alles zusammengemischt und wieder in die Äpfel gefüllt hast, stelle diese in eine kleine Auflaufform 🛒 und schiebe sie in den Backofen. Guten Appetit!

Couscous ist natürlich nicht die einzige ausgefallene Variante, einen Bratapfel zu befüllen. Auf Leckerschmecker findest du auch Bratäpfel mit Pekannüssen und Haferflocken. Und falls der Winter für dich schon zu lange geht, dann probiere doch mal sommerliche Bratäpfel mit Marmelade. Wenn es etwas aufwendiger sein darf, dann musst du unsere knusprigen Blätterteig-Bratäpfel mit Schokolade nachmachen.

Gefüllter Bratapfel mit Couscous Dominique 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 TL brauner Zucker

1 Msp. Kardamom

1 Msp. Zimt

100 g Couscous

4 Äpfel Boskoop, Jonagold oder Cox Orange

30 g Mandelsplitter

30 g getrocknete Datteln

30 g Walnüsse

20 g Rosinen Zubereitung Bring 120 ml Wasser mit dem Zucker und den Gewürzen zum Kochen. Gib den Couscous hinzu, nimm den Topf vom Herd und lass den Couscous mit geschlossenem Deckel für mindestens 10 Minuten quellen.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche währenddessen die Äpfel und schneide den oberen Teil als Deckel ab. Höhle sie mit einem kleinen Löffel vorsichtig aus und entferne sowohl Strunk als auch die Kerne. Hacke das restliche Fruchtfleisch in kleine Würfel.

Röste die Mandelsplitter leicht in einer Pfanne an.

Falls notwendig: Entkerne die Datteln und würfele sie ebenfalls klein. Hacke die Walnüsse klein. Mische alle Zutaten zusammen mit den Apfelstücken, den Rosinen und dem Couscous.

Fülle die ausgehöhlten Äpfel mit der Couscous-Mischung und stelle sie in einer ofenfesten Form für etwa 15 Minuten in den Backofen, bis sie weich sind. Notizen Alternativ zur klassischen Vanillesoße kannst du die Äpfel zusätzlich auch noch mit gebratenen Zimtbröseln überstreuen.

