Sommerlich, leicht, aufregend: Gegrillte Melone für Feinschmecker

Manche Rezepte klingen ein bisschen verrückt, aber genau das macht sie so genial. Gegrillte Wassermelone mit Tahini und Chili-Öl? Wirklich? Anfangs war ich auch skeptisch, bis ich sie probiert habe. Nun ist sie aus meinem Repertoire an Grillrezepten nicht mehr wegzudenken. Die Hitze bringt die natürliche Süße perfekt zur Geltung. Eine Tahini-Creme sorgt für ein nussiges Gegengewicht, während ein Spritzer Chili-Öl für Spannung sorgt. Schwarzer Sesam und frischer Koriander runden alles ab!

Rezept für gegrillte Wassermelone mit Tahini und Chili-Öl

Die Wassermelone: Wer liebt sie nicht? Saftig, süß und einfach unwiderstehlich frisch. Doch diese tropische Frucht, die botanisch gesehen zu den Kürbisgewächsen gehört, ist viel mehr als nur eine süße Versuchung an heißen Sommertagen. Mit ihrem hohen Wasseranteil von rund 90 Prozent ist sie nicht nur ein absoluter Durstlöscher, sondern auch eine wohltuende Vitaminbombe. Sie steckt voller Vitamin C, A und Antioxidantien, wie Lycopin, die dein Immunsystem stärken und gleichzeitig herrlich leicht schmecken. Aber wusstest du, dass sie weit mehr kann, als nur in mundgerechte Stücke geschnitten auf dem Teller zu landen? Die nächste Stufe lautet: Herzhaft. Und ja, du kannst sie sogar grillen.

Das süße, leicht wässrige Aroma der Wassermelone ist perfekt, um in herzhaften Gerichten spannende Kontraste zu setzen. Sie passt hervorragend zu salzigen, säuerlichen und würzigen Komponenten. Auf den Grill gelegt, bekommt sie sogar eine angenehm rauchige Note, die sie aufregender und komplexer macht. Die warmen Röstaromen ergänzen sich ideal mit nussigem Tahini, scharfer Chili und dem frischen Koriander.

Wir servieren dieses Gericht am liebsten als Teil eines extravaganten Grill-Menüs. Als Beilage macht sich grüner Blattsalat mit Orangenfilets und einem leichten Zitrus-Dressing wunderbar. Zusätzlich zum Chili-Öl und Tahini kannst du deine gegrillte Wassermelone auch mit einem Honig-Minz-Joghurt genießen und noch ein wenig Pita-Brot dazu reichen.

Als weitere herzhafte Ergänzung empfehlen wir Lachs oder Garnelen vom Grill. Halloumi harmoniert ebenfalls sehr gut mit der gegrillten Wassermelone.

Zum Trinken gibt es während unserer Grillparty gekühlten trockenen Rosé. Und zum Nachtisch kredenzen wir ein leicht säuerliches und frisches Joghurt-Eis oder eine Kokos-Panna-cotta. Appetit bekommen? Dann leg gleich los!

Natürlich findest du bei Leckerschmecker noch viele weitere Wassermelonen-Rezepte wie diese hier für geräucherte Wassermelone vom Grill. Auch sehr lecker: Wassermelonen-Feta-Häppchen. Oder mach dir mal veganen Thunfisch aus Wassermelone.

Gegrillte Wassermelone mit Tahini und Chili-Öl Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Wassermelone

4 EL Olivenöl

Salz nach Geschmack

Knoblauchpulver nach Geschmack

3 EL Chili-Öl

100 ml Tahini online erhältlich, z.B. hier 🛒

2 EL schwarzer Sesam online erhältlich, z.B. hier 🛒

Etwas frischer Koriander Zubereitung Vermische in einer Schüssel Tahini mit etwas heißem Wasser, sodass eine Art Soße entsteht. Stelle sie beiseite.

Halbiere die Melone und schneide sie in Scheiben. Halbiere diese Scheiben wiederum, sodass Viertel entstehen.

Beträufle die Viertel mit Olivenöl und würze sie mit Salz und Knoblauchpulver.

Lege die Melonen auf einen heißen Grill legen und grill jede Seite ca. 2 Minuten grillen, bis sie schöne Grillstreifen hat.

Richte die Melonenscheiben auf einem Teller an. Beträufle sie mit der Tahini-Soße und Chili-Öl. Bestreue das Ganze mit Sesam und frischem Koriander.

