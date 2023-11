Die 10 Gerichte mit Eiern und Kartoffeln sind nicht zu überbieten!

Die bunte Warenwelt der Supermärkte bietet uns die unterschiedlichsten Lebensmittel und Zutaten aus allen Herren Länder. Und soviel Spaß es auch macht, diese auszuprobieren und Neues zu entdecken, so gilt manchmal auch kulinarisch: Zuhause ist es doch am schönsten. So zeigen dir die folgenden 10 Rezepte, was für großartige Gerichte sich mit Kartoffeln und Eiern zaubern lassen.