Ostern gibt es geschmorte Lammkeule

Bis Ostern ist es zwar noch eine Weile hin, Gedanken über das Menü zum Fest kann man sich trotzdem nie früh genug machen. Hast du schon eine Idee, was es bei dir über die Osterfeiertage geben soll? Wir hätten da einen Vorschlag: Wie wäre es mit Lamm? Unser Koch Oli hat speziell zu Ostern eine geschmorte Lammkeule mit Polenta gezaubert.

Perfekt fürs Ostermenü: geschmorte Lammkeule

Lamm ist ein traditionelles Gericht zu Ostern. Was es damit auf sich hat, ist schnell erklärt und hat seinen Ursprung im christlichen Glauben, in dem das Lamm lange als Opfertier galt. Da Jesus von manchen als Lamm Gottes gesehen wird, der sich für die Menschheit opferte, entstand in seinem Gedenken die Tradition, an Ostern Lamm zu essen. So weit, so gut. Gehen wir in die Küche und fangen an zu kochen.

Planst du geschmorte Lammkeule an Ostern zu servieren, informiere dich bei deinem Fleischer des Vertrauens vorher, ob er Lammkeulen vorrätig hat oder du das Fleisch vorbestellen musst. Ist alles geklärt, kann es losgehen.

Für die Zubereitung der Keule brauchst du etwas Zeit und ein wenig Geschick. Aber keine Sorge, mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung gelingt das Rezept ganz leicht. Zuerst bereitest du die Keule vor, indem du das Fleisch mit einem Ausbeinmesser 🛒 vorsichtig vom Knochen löst. Lass den hinteren Teil jedoch am Knochen. Dann mixt du aus Ingwer, Zitronenschale, Petersilie, Minze, Knoblauch und Schalotten eine Marinade, mit der du die Keule einreibst. Lass die Marinade mindestens zwei Stunden ziehen, bevor du die Keule anbraten und anschließend im Ofen garen kannst.

Während der Braten im Ofen brutzelt, bereitest du die Polenta zu. Für besonderen Geschmack rühren wir geriebenen Parmesan unter. Den kannst du aber auch weglassen. Streiche die Polenta auf ein gefettetes Backblech und lass sie dort auskühlen. Dann stichst du mit Keksausstechern in Osterform Motive aus und brätst sie in einer Pfanne mit Butter knusprig an. Serviere anschließen die in Scheiben geschnittene Keule mit der Polenta. Guten Appetit und schöne Ostern.

Ostern steht vor der Tür. Feiere das Fest mit leckeren Köstlichkeiten wie dieses Osternest aus geriebenen Kartoffeln, diese Blätterteig-Karotten oder diesen österlichen Schoko-Karottenkuchen.

Geschmorte Lammkeule Oli 4.34 ( 9 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 2 Stunden Std. Ziehzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 5 Stunden Std. Portionen 4 Kochutensilien Oster-Ausstechformen Zutaten 1x 2x 3x Für die Lammkeule: 1,5 kg Lammkeule am Knochen

50 g Ingwer

2 Bio-Zitronen

5 Schalotten

10 Knoblauchzehen

120 ml Pflanzenöl plus etwas mehr zum Anbraten

1 Bund Minze

1 Bund Blattpetersilie

Salz und Pfeffer

600 g Kirschtomaten am Strunk Für die Polenta: 500 ml Gemüsebrühe

150 g Polenta

Salz und Pfeffer

Muskatnuss

30 g Parmesan

50 g Butter zum Braten Zubereitung Löse das Fleisch der Keule mit einem scharfen Messer vom Knochen ab. Achte darauf, den hinteren Teil des Knochens aber noch am Fleisch zu lassen (siehe Video).

Schäle den Ingwer. Wasche die Zitronen und reibe die Schale ab. Schäle die Zwiebeln. Ziehe den Knoblauch ab und röste ihn in einer Pfanne mit etwas Pflanzenöl. Lass ihn danach kurz abkühlen und püriere ihn zusammen mit Minze, Petersilie, Ingwer, Zitronenschale und Zwiebeln zu einer Paste. Würze sie mit Salz und Pfeffer.

Heize den Backofen auf 140 °C Umluft vor.

Verteile die Paste auf der Lammkeule und streiche sie rundherum damit ein. Decke das Fleisch ab und mariniere die Keule für mindestens 2 Stunden mit der Paste. Erhitze das restliche Öl in einer großen Pfanne oder einem Bräter und brate die Keule von allen Seiten an. Lege die Kirschtomaten inklusive Strunk dazu und gare das Fleisch für rund zwei Stunden. Achte dabei auf eine Kerntemperatur von 65 °C.

Koche währenddessen die Brühe auf, gieße die Polenta unter Rühren hinzu und lass sie 2 Minuten köcheln. Schmecke mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab. Nimm den Topf vom Herd und lass die Polenta abgedeckt mindestens 5 Minuten ziehen. Rühre danach den Parmesan unter.

Verteile die Polenta auf ein leicht gefettetes Backblech und lass sie dort für 15 Minuten abkühlen und fest werden. Stich anschließend mit den Osterausstechern Formen aus der Polentamasse.

Erhitze Butter in einer Pfanne und brate die Polentaformen von beiden Seiten knusprig an. Schneide die fertig gegarte Lammkeule in Scheiben und serviere es mit der Polenta.

