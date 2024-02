Gesunde Smoothies: So versorgst du dich mit der Extraportion Vitamine

Banane-Erdbeere, Ananas-Kokos und Grünkohl-Apfel: Smoothies sind in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Getränk für zwischendurch geworden. Viele Menschen, die ungern Obst essen, ersetzen dieses durch die trinkbare Form. Oftmals werden Smoothies mit ihren gesundheitlichen Vorteilen beworben. Aber sind Smoothies wirklich so gesund? Worauf musst du achten, um deinem Körper wirklich eine Extraportion Vitamine zu gönnen? Wir verraten es und zeigen dir auch, wie du den perfekten Smoothie mixt!

Gesunde Smoothies: Vitaminbomben oder Zuckergetränke?

Bunt und farbenfroh stehen die Smoothies-Flaschen im Kühlschrank. Gelb, grün, pink, blau, es gleicht optisch eher einem Süßigkeiten- als einem Saftregal. Der Vergleich ist gar nicht so weit hergeholt: Industriell gefertigte Smoothies sind oftmals leider ungesünder als sie aussehen. Der Zuckergehalt von 100 Millilitern Smoothie liegt bei bis zu 15 Gramm – höher als der von Coca Cola. Zwar handelt es sich hierbei um Fruchtzucker, aber der ist kam gesünder als der herkömmliche Haushaltszucker.

Aber immerhin sind die meisten Supermarkt-Smoothies zu 100 Prozent aus Frucht, also enthalten sie wenigstens viele Vitamine, was sie zu gesunden Smoothies macht, oder? Leider ist dem meistens nicht so. Um sie lange haltbar zu machen, sind viele Smoothies pasteurisiert. Hitzeempfindliche Nährstoffe können so zerstört werden.

Darum sind selbstgemachte Smoothies besser

Richtig gesunde Smoothies machst du am besten zu Hause selber. So kannst du nicht nur deinen Lieblingsgeschmack so oft trinken wie du magst, du weißt auch genau, was drin ist. Auch ihr Nährstoffgehalt ist höher: Die meisten Vitamine und Ballaststoffe stecken bei frischem Obst in beziehungsweise unter der Schale. Schäle daher so wenig wie möglich und wasche einfach alles gründlich ab.

Neben gesunden Smoothies zum Trinken hat in den letzten Jahren ein neuer Trend die Menschen begeistert: Smoothie Bowls. Bei diesen wird das Fruchtpüree nicht getrunken, sondern gelöffelt. Schaue dir im Video fünf supergesunde Smoothie-Bowl-Rezepte an oder verbessere dein Frühstück mit einer Carrot-Cake-Smoothie-Bowl. Wenn dich das nicht satt genug macht, kannst du deine Smoothie-Bowl einfach mit Porridge aufmotzen.

Selbstgemachte gesunde Smoothies haben nicht nur einen gesundheitlichen Wert, du sparst auf Dauer auch Geld. Frisches Obst zu kaufen ist grundsätzlich günstiger als verarbeitetes.

So werden gesunde Smoothies richtig lecker

Nun aber endlich zu deinen eigenen gesunden Smoothies. Alles, was du brauchst, ist ein gute Mixer. Solltest der nicht zur Verfügung stehen, tut es auch ein Pürierstab. Das Ergebnis ist dann nur etwas stückiger. Wähle zunächst eine Basis, die deinen Smoothie cremig macht. Am besten eignen sich Bananen oder Mangos. Weitere Zutaten kannst du dir nach Geschmack aussuchen – Kiwis, Spinat, Grünkohl, Äpfel, Pfirsich, was immer Kühlschrank oder Gefrierfach hergeben. All das pürierst du mit einer Flüssigkeit deiner Wahl, etwa Pflanzenmilch, frischem Orangen- oder Apfelsaft fein. Wenn dir das Ganze nicht süß genug ist, kannst du einige Datteln mit pürieren.

Befolgst du diese Tipps, bekommst du nicht nur einen unheimlich leckeren, sondern auch wirklich gesunden Smoothie. Und glaube uns, der ist besser als alles, was du im Supermarkt bekommst!