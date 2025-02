Umami pur! Dieses Rezept für glasierte Aubergine mit Reisnudeln macht süchtig

Dieses japanisch inspirierte Gericht aus glasierter Aubergine und Reisnudeln sieht aus wie ein aufwendiges Restaurantessen, ist aber überraschend einfach in der Zubereitung. Wenn du asiatische Aromen liebst und Lust auf eine neue Kombination hast, dann solltest du dieses Rezept unbedingt ausprobieren. Einmal nachgekocht, wirst du es bestimmt immer wieder genießen wollen.

So bereitest du die glasierte Aubergine mit Reisnudeln zu

Auberginen sind echte Gemüsewunder und können vielseitiger sein, als man auf Anhieb denkt – samtig-weich in der Textur, herrlich würzig im Geschmack und nehmen Aromen auf wie ein Schwamm. Genau das machen wir uns in diesem Rezept zunutze. Hier wird die Aubergine erst schonend gegart, dann in der Pfanne goldbraun angebraten und schließlich mit einer köstlichen Unagi-Soße glasiert.

Die Unagi-Soße ist eine der ikonischsten Würzsoßen der japanischen Küche und sorgt mit ihrer perfekt ausbalancierten Kombination aus Süße, Salzigkeit und Umami für einen unverwechselbaren Geschmack. Traditionell wird sie als Glasur für gegrillten Aal (Unagi) verwendet – daher auch ihr Name. In unserem Rezept übernimmt die Unagi-Soße eine neue Rolle: Sie verwandelt die Aubergine in ein wahres Umami-Highlight. Durch das langsame Einkochen legt sie sich wie eine glänzende Schicht um die angebratene Aubergine und sorgt für ein intensives Geschmackserlebnis.

Aber was wäre ein gutes Hauptgericht ohne die richtige Beilage? Statt einfacher Reisnudeln aus der Packung setzen wir auf selbstgemachte. Außer ein paar einfachen Zutaten wie Reismehl, Wasser, Salz, Öl und Kartoffelstärke brauchst du für ihre Herstellung nur einen Spritzbeutel oder eine Flasche sowie einen Dampfgarkorb 🛒. Mit ihrer elastischen, weichen Konsistenz passen die Reisnudeln perfekt zur glasierten Aubergine und bilden die perfekte Basis.

Für das gewisse Etwas sorgen grüne Erbsen und das Eigelb, welches dem Gericht zusätzliche Cremigkeit verleiht. Appetit bekommen? Dann ran an den Herd!

Glasierte Aubergine mit Reisnudeln Oli 4.88 ( 8 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Aubergine

2 EL Sojasoße

2 EL Teriyakisoße

2 EL Wasser

1 EL Mirin

1 TL Zucker

1 Ei

270 g Reismehl

500 ml kaltes Wasser

150 g Kartoffelstärke

1/2 TL Salz

4 EL Öl

2 EL grüne Erbsen Zubereitung Bring in einem Topf Wasser zum Kochen. Schäle die Aubergine und gare sie in einem Dampfeinsatz für ca. 1 Stunde weich.

Vermische für die Unagi-Soße Sojasoße, Terriyakisoße, Wasser, Mirin und Zucker. Trenne das Ei und stelle das Eigelb für später beiseite.

Verrühre in einem Topf die Hälfte des Reismehls mit dem kalten Wasser und erhitze die Mischung unter ständigem Rühren, bis sie andickt. Gib die Masse zusammen mit dem restlichen Reismehl, Kartoffelstärke, Salz und 2 EL Öl in einen Mixer und mixe das Ganze zu einem glatten Teig.

Bring erneut in einem Topf Wasser zum Kochen und stelle in einer Schüssel Eiswasser bereit. Fülle den Reisnudelteig in einen Spritzbeutel oder eine Flasche und drücke daraus Nudeln direkt ins kochende Wasser. Nimm die Reisnudeln heraus, sobald sie an der Oberfläche schwimmen und schrecke sie kurz im Eiswasser ab.

Ziehe die gegarte Aubergine mit Hilfe zweier Gabeln auseinander. Erhitze in einer Pfanne 2 EL Öl und brate die Aubergine von beiden Seiten goldbraun an. Gieße die Unagi-Soße über die Aubergine und glasiere sie damit. Füge die grünen Erbsen hinzu und schwenke alles einmal durch.

Serviere die glasierte Aubergine mit Reisnudeln und dem Eigelb.

