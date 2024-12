Glühwein-Birnen: Dessert-Idee zum Weihnachtsmenü

It’s Christmas Time! Das heißt nicht nur schöne Lichter, ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum und nettes Beisammensein, sondern auch Schlemmen, was das Zeug hält. Ein Mehrgang-Menü ist da nichts Abwegiges. Du suchst noch nach einer Idee für ein Dessert? Da bist du hier richtig! Glühwein-Birnen sind perfekt für einen süßen Abschluss nach einem leckeren Festmahl.

Rezept für Glühwein-Birnen

Immer, wenn ich momentan Instagram öffne, werden mir pochierte Früchte vorgeschlagen. In der Koch-Community scheint diese Zubereitungsart ein Revival zu feiern. An sich handelt es sich dabei um eine sehr alte Art des Kochens – schon im Mittelalter sollen Menschen Früchte in Wein pochiert haben, um sie weicher und süßer zu machen.

1870 dann erschuf der französische Meisterkoch Auguste Escoffier einen der wohl bekanntesten Nachtische mit pochiertem Obst: Birne Helene. Dafür werden Birnen in Zuckersirup pochiert und mit Vanilleeis und Schokosoße serviert. Über die Jahre geriet das Pochieren schließlich immer mehr in Vergessenheit und galt irgendwann als altbacken. Doch das scheint sich jetzt wieder zu ändern. Denn neben dem Süßen und Weichmachen ist es eine hervorragende Möglichkeit, Früchten einen anderen Geschmack zu verleihen. Wie bei diesen Glühwein-Birnen.

Glühwein-Birnen sind mein neuer Dessert-Favorit. Ich finde, Birnen schmecken gegart immer besser als roh und passen hervorragend zu winterlichen Gewürzen. Die Zubereitung ist eigentlich ganz leicht: Du kochst einen gesüßten Glühwein und lässt die Birnen in der siedenden Flüssigkeit gar ziehen. Haben sie eine wunderschön intensive Farbe und einen zarten Glanz angenommen, schöpfst du sie heraus und servierst sie mit selbstgemachtem Vanilleeis oder -soße. Super einfach und wunderbar weihnachtlich!

Besonders gut eignen sich reife, Birnen, die weder zu fest, noch zu weich sind. Sie sollten bei leichtem Druck etwas nachgeben, aber nicht matschig sein. Schäle sie am besten mit einem Sparschäler🛒 dünn ab, lass den Stiel aber dran, denn daran kannst du die Früchte aus der heißen Flüssigkeit ziehen. Sie sind fertig, wenn du sie ohne Probleme einstechen kannst. Sie dürfen aber nicht zerfallen. Glühwein-Birnen werden mit Sicherheit schnell zu deinem Lieblingsnachtisch an Weihnachten, also probiere dieses Rezept direkt aus!

Glühwein-Birnen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 ml Rotwein trocken

200 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Zimtstange

1 Sternanis

1 Nelke

1/2 Bio-Orange

1/2 Bio-Zitrone

4 Birnen Zubereitung Gib den Rotwein mit dem Zucker und den Gewürzen in einen Topf und erhitze ihn. Schneide Orangen und Zitronen in Scheiben und dann in Stücke und rühre sie unter.

Erhitze alles, bis es siedet. Schäle in der Zwischenzeit die Birnen.

Lege die Birnen in die Flüssigkeit und pochiere sie 8-10 Minuten lang, bis sie weich sind, aber nicht zu weich.

Nimm die Birnen heraus uns lege sie beiseite. Wenn du magst, kannst du die Flüssigkeit einkochen, bis sie eindickt und sie dann als Soße verwenden. Notizen Serviere die Birnen mit Vanilleeis oder -soße oder auch etwas Eierlikör.

