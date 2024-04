Gnocchi mit Ei-Füllung: außen zart, innen cremig

Gnocchi sind ein beliebtes Nudelgericht, das es mit oder ohne Füllung gibt. Kauft man die Kartoffelnudeln im Laden, besonders die gefüllte Version, ist man allerdings oftmals enttäuscht. Sie schmecken oft pappig und trocken, die Füllung zerbröselt im Mund. Nicht bei unseren Gnocchi mit Ei-Füllung! Die haben ein zartes Äußeres und sind innen herrlich cremig. Und ihre Herstellung ist viel einfacher, als du vielleicht glauben magst! Komm, wir zeigen dir, wie’s geht.

Einfaches Rezept für Gnocchi mit Ei-Füllung

Steht bei dir eine Dinner-Party an und du weißt nicht, was du als ersten Gang servieren sollst, dann sind diese Gnocchi mit Ei-Füllung genau das Richtige. Deine Gäste werden begeistert sein von diesem raffinierten Gericht und denken, du standst für sie stundenlang in der Küche. Dem ist nicht so, aber das musst du ihnen ja nicht verraten. Tatsächlich sind Gnocchi gar nicht so schwer zu machen, wie du vielleicht denkst.

Um zarte Kartoffelgnocchi zu machen, brauchst du zunächst mehligkochende Kartoffeln. Diese enthalten mehr Stärke als festkochende und eignen sich so perfekt für die Nudeln. Diese kochst du, presst sie und mischst den Stampf mit Mehl und Ei. Den dabei entstehenden Teig darfst du keinesfalls zu lange kneten, sonst wird er schleimig. Vermische die Zutaten also nur so lange, bis sich gerade so ein Teig ergibt. Dieser kann dann ausgerollt und gefüllt werden.

Die cremig Ei-Füllung ist ebenso einfach hergestellt wie der Teig, denn sie besteht nur aus Eiern und Parmesan. Vermische dieses zu einer Paste. Dann stichst du Kreise aus dem Gnocchi-Teig aus, füllt diese, verschließt sie und garst sie kurz in gesalzenem Wasser. Fertig sind sie schon, deine Gnocchi mit Eifüllung! Das war doch gar nicht so schwer, oder? Dazu schmecken jetzt angebratene Schinkenwürfel und eingelegte Zwiebeln.

Zwiebeln selber einlegen ist schnell erledigt und wir verraten dir, wie es geht. Hast du keine Zeit dafür, kannst du sie kurz mit Essig übergießen und dann abtropfen. Das schmeckt zwar nicht so intensiv, aber trotzdem gut.

Überraschend fix sind sie hergestellt, unsere Gnocchi mit Ei-Füllung. Dafür sind sie groß im Geschmack! Hier bei Leckerschmecker findest du viele weitere Rezepte mit Wow-Faktor, wie diesen Panna-Cotta-Pilz. Snacks können ebenfalls toll aussehen, auch wenn sie noch so einfach sind. Ein gutes Beispiel dafür sind unsere frittierten Kartoffelballons.