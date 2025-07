Griechische Zitronensuppe mit Huhn: sommerlich und erfrischend

Spüle die Hähnchenschenkel ab und lege sie in einen großen Topf mit Brühe. Füge eine ungeschälte, in Viertel geschnittene Zwiebel, etwas Salz, die Lorbeerblätter und die Pfefferkörner hinzu und lass alles etwa 50 bis 60 Minuten kochen. Wenn sich Schaum bildet, schöpfst du den mit einer Schaumkelle ab.

Spüle die Hähnchenschenkel ab und lege sie in einen großen Topf mit Brühe. Füge eine ungeschälte, in Viertel geschnittene Zwiebel, etwas Salz, die Lorbeerblätter und die Pfefferkörner hinzu und lass alles etwa 50 bis 60 Minuten kochen. Wenn sich Schaum bildet, schöpfst du den mit einer Schaumkelle ab.

Sind die Hähnchenschenkel gar, nimmst du sie aus dem Topf und passierst die Brühe durch ein Sieb in eine große Schüssel. Trenne 500 ml der Brühe ab und stell sie beiseite.

Sind die Hähnchenschenkel gar, nimmst du sie aus dem Topf und passierst die Brühe durch ein Sieb in eine große Schüssel. Trenne 500 ml der Brühe ab und stell sie beiseite.

Fülle die übrige Brühe wieder in den Topf, lass sie aufkochen, gib dann den Reis dazu und koche ihn laut Packungsangabe, bis er gar ist.

Fülle die übrige Brühe wieder in den Topf, lass sie aufkochen, gib dann den Reis dazu und koche ihn laut Packungsangabe, bis er gar ist.