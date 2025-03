Dieser griechische Blumenkohl wird deine neue Lieblingsbeilage

Hast du 30 Minuten Zeit und Lust auf ein leckeres Blumenkohl-Gericht? Dann mach doch Kounoupidi Kapama! Moment, Kounoupi … was? Das Gericht mit diesem schwierigen Namen ist auch als griechischer Blumenkohl bekannt und mit Sicherheit eine deiner neuen Lieblingsbeilagen. Also legen wir gleich los.

Kounoupidi Kapama: griechischer Blumenkohl in Tomatensoße

Wenn es um griechisches Essen geht, denken viele sofort an Gyros, Moussaka oder Souvlaki. Dabei hat die griechische Küche noch viel mehr zu bieten, zum Beispiel diesen griechischen Blumenkohl. In seinem Herkunftsland ist er als Kounoupidi Kapama bekannt. Das Wort Kapama beschreibt dabei die Zubereitungsform – das Gemüse wird in einem Topf mit Deckel geschmort. Dieser Deckel heißt auf Griechisch Kapaki.

Griechischer Blumenkohl ist ein klassisch mediterranes Gericht, das aus wenigen Zutaten Großes erschafft. Neben Salz und Pfeffer brauchst du nur sechs weitere Dinge, um diese leckere Beilage zuzubereiten: Olivenöl (und davon nicht zu wenig), Knoblauch, Zwiebeln, Tomaten, eine Zimtstange und natürlich Blumenkohl.

Auch die Zubereitung ist nicht schwer. Beginne damit, den Blumenkohl in Röschen zu schneiden und diese in etwas Öl scharf anzubraten, damit sie eine schöne goldbraune Farbe bekommen. Während das passiert, hackst du Zwiebeln und Knoblauch fein. Nimm den Blumenkohl aus dem Topf, füge noch mehr Öl hinzu und brate das gehackte Gemüse an. Dazu kommen dann Tomaten (am besten aus der Dose, denn frische Tomaten schmecken gerade nach nichts), Salz, Pfeffer und eine Zimtstange. Zum Schluss fügst du den Blumenkohl erneut hinzu und deckst den Topf ab. So schmort der griechische Blumenkohl vor sich hin, bis er weich und köstlich schmeckt.

Serviere Kounoupidi Kapama als Beilage zu deftigen Fleischgerichten oder genieße den Blumenkohl mit einem Stück frischem Brot, Reis oder auch Kartoffeln. Verfeinere ihn, wenn du magst, optional mit Zitronensaft und gehackter Petersilie. So einfach kann lecker gehen!

Blumenkohl steht bei uns hoch im Kurs und wir lieben es, ihn vielseitig zuzubereiten. Du auch? Dann gefallen dir vielleicht unsere Rezepte für Blumenkohl-Käse-Bällchen aus dem Airfryer, gebackenen Blumenkohl mit Pistazien-Kräuter-Kruste oder dieses Blumenkohl-Steak mit Pfeffersoße. Zum Anbeißen lecker!