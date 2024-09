Gurken-Raita: einfaches Rezept für den indischen Joghurt-Dip

Bist du es auch satt, immer nur die gleichen, langweiligen Beilagen zu deinem Essen zu servieren? Wie wäre es denn mal mit einem frischen, würzigen Dip, der frisch und lecker schmeckt? Schnapp dir einen Kochlöffel und mach dich bereit für cremigen Joghurt und würzige Kräuter, denn heute zaubern wir zusammen einen traumhaften Gurken-Raita!

So bereitest du Gurken-Raita zu

Raita ist ein indischer Joghurt-Dip, der im Gegensatz zu ähnlichen Vorspeisen wie Tsatsiki, Cacık oder Tarator auf einer flexibleren Zusammenstellung der Zutaten beruht. Oft wird er mit Gurken und Knoblauch zubereitet, aber auch Varianten mit Tomaten, Karotten, Paprika oder eingelegtem Gemüse sind möglich. Frische Kräuter gehören aber in alle Variationen. Wir bereiten unseren Raita heute mit Gurke, Zwiebel und Kräutern wie Koriander, Minze und Kreuzkümmel zu.

In der indischen Küche wird häufig mit Curry, Ingwer und Cayennepfeffer gekocht, was die Gerichte zum Teil sehr scharf macht. Der Gurken-Raita ist dazu die perfekte Ergänzung, denn er mildert die feurigen Aromen.

Serviere ihn z.B. zu unserem Chicken Biryani oder dem leckeren Hähnchencurry mit Reis. Und auch zur indischen Kartoffel-Blumenkohl-Pfanne passt der Gurken-Raita hervorragend. Du siehst, er ist unglaublich vielseitig und passt zu so ziemlichen allein Gerichten.

Dieser indische Dip hat das Zeug, deine neue Lieblingsbeilage zu werden. Er ist nicht nur lecker, sondern auch gesund und in wenigen Minuten zubereitet. Was will man mehr?