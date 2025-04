Hähnchen-Brokkoli-Pasta: einfaches Feierabendrezept

Es gibt wohl kaum ein Gemüse, das so umstritten ist wie Brokkoli. Entweder man hasst oder man liebt ihn. Zu welcher der beiden Lager gehörst du? Vermutlich zu den Fans des grünen Gemüses, sonst hättest du dieses Rezept schließlich nicht angeklickt. Aber vielleicht bist du auch ein Skeptiker? Dann möchten wir dich mit unserem Rezept gern überzeugen. Wir zaubern aus dem Kohl mit wenigen Handgriffen nämlich ein leckeres Nudelgericht, das selbst den größten Brokkoli-Hasser verzücken wird. Mach mit uns Hähnchen-Brokkoli-Pasta in einer cremigen Soße.

So gelingt die Hähnchen-Brokkoli-Pasta

Eine alte Weisheit besagt: Nudeln gehen immer. Das sehen wir auch so und kochen uns eine schnelle Hähnchen-Brokkoli-Pasta. Dafür brauchen wir Hähnchenbrustfilet, Brokkoli, Sahne, Gemüsebrühe, Parmesan, Knoblauch, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Chiliflocken.

Setze zuerst das Nudelwasser auf und wenn es kocht, gibst du die Pasta hinzu und garst sie al dente. Die Zeit kannst du nutzen, um den Brokkoli in die einzelnen Röschen zu teilen und die Hähnchenfilets in mundgerechte Stücke zu schneiden. Erhitze das Öl in einer Pfanne 🛒 und brate das Fleisch darin rundherum goldbraun an. Gib nun den Brokkoli dazu und gare ihn für drei Minuten mit. Danach fügst du zum Dünsten noch den Knoblauch hinzu. Lösche mit der Brühe und der Sahne ab und rühre den geriebenen Parmesan mit in die Soße. Lass alles auf niedriger Hitze köcheln, bis die Soße etwas eingedickt ist.

Tipp: Ist die Soße etwas zu dickflüssig geraten, kannst du etwas Pastawasser dazu geben.

Schmecke die Soße ab und mische die fertigen Nudeln unter. Jetzt kannst du auch schon servieren. Und warum überzeugt dieses Gericht nun Brokkoli-Skeptiker? Das liegt an der Zubereitungsart. Statt den Kohl vorzukochen und so, wie leider oft, zu zerkochen, kommt er noch roh in die Pfanne, wird kurz angebraten und gart dann in der Soße. So behält er die grüne Farbe und seinen Biss. Probier es aus.

Hähnchen-Brokkoli-Pasta Judith 4.53 ( 17 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Nudeln z.B. Penne

Salz

200 g Brokkoli

2 Hähnchenbrustfilets

1 EL Olivenöl

2 Knoblauchzehen

50 ml Hühnerbrühe

200 ml Sahne

70 g Parmesan gerieben

Pfeffer

1 TL Chiliflocken Zubereitung Koche die Nudeln in einem großen Topf mit gesalzenem Wasser nach Packungsanweisung al dente.

Teile in der Zwischenzeit den Brokkoli in Röschen und schneide die Hähnchenbrust in mundgerechte Stücke. Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und brate das Fleisch darin von allen Seiten goldbraun an. Gib den Brokkoli dazu und brate ihn für rund 3 Minuten mit an.

Ziehe den Knoblauch ab, hacke ihn und dünste ihn in der Pfanne kurz mit an. Lösche mit Hühnerbrühe und Sahne ab und rühre 2/3 des geriebenen Parmesans unter. Lass die Soße kurz aufkochen und schmecke sie dann mit Salz, Pfeffer und den Chiliflocken ab.

Gib die gekochten Nudeln hinzu und vermenge alles gut miteinander. Verteile die Hähnchen-Brokkoli-Pasta auf Teller und streue den restlichen Parmesan darüber.

