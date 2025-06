Hähnchen-Kichererbsen-Curry: einfache indische Küche für zu Hause

Lust auf indisch? Dann ist unser Rezept für dieses Hähnchen-Kichererbsen-Curry genau richtig. Denn es steckt nicht nur voller Geschmack, sondern ist auch einfach in der Zubereitung. Hier gibt es das Rezept.

Rezept für Hähnchen-Kichererbsen-Curry

Die indische Küche ist lecker, aber kompliziert nachzukochen? Nicht mit unserem Rezept. Das Hähnchen-Kichererbsen-Curry ist in nur 30 Minuten fertig, verzichtet dabei aber nicht auf typische Aromen. Für Geschmack sorgen Zutaten wie Kokosmilch, Koriander, Ingwer, Kurkuma und Kreuzkümmel. Überzeug dich am besten selbst davon.

Kichererbsen und Tomaten aus der Dose, Hähnchenbrustfilet, frischer Koriander, Ingwer sowie ein paar Gewürze, viel mehr brauchst du gar nicht, um unser aromatisches Hähnchen-Kichererbsen-Curry zu kochen.

Beginne damit, das Gemüse zu schälen und anschließend in kleine Würfel zu schneiden. Auch das Hähnchen schneidest du in Stücke. Dann dünstest du zuerst Zwiebel, Knoblauch und Ingwer in einer Pfanne mit heißem Öl glasig an und gibst danach zum Anbraten auch das Fleisch mit hinein. Nun fügst du die Gewürze hinzu, lässt sie kurz mitrösten und gibst anschließend auch schon Dosentomaten, Kokosmilch und abgetropfte Kichererbsen hinzu.

Schmecke das Curry mit Salz und Pfeffer ab und lass es noch 15 Minuten köcheln, bis das Fleisch durchgegart und die Soße etwas eingedickt ist. In der Zwischenzeit kannst du als Beilage zum Beispiel Reis kochen.

Für eine angenehme Schärfe in dem Gericht sorgt der Ingwer. Somit kannst du dir das Curry auch dann schmecken lassen, wenn du nicht so gerne feurig isst. Magst du es hingegen noch würziger, kannst du zusätzlich noch etwas Chili hinzufügen. Das gilt auch für den Koriander. Die einen lieben das Kraut, die anderen können damit gar nichts anfangen. Gehörst du zu der zweiten Gruppe, dann ersetze den Koriander einfach durch geschnittene Petersilie.

Hähnchen-Kichererbsen-Curry Judith 3.82 ( 16 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen ca. 2 cm

1 Stück frischer Ingwer

500 g Hähnchenbrustfilet

1 Dose Kichererbsen 400 g

2 EL Rapsöl

2 TL mildes Currypulver

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 Dose stückige Tomaten 400 g

1 Dose Kokosmilch 400 ml

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 Bund frischer Koriander Zubereitung Schäle Zwiebel, Knoblauch und Ingwer. Schneide alles in kleine Würfel.

Schneide die Hähnchenbrust in mundgerechte Stücke.

Lass die Kichererbsen abtropfen und spüle sie gründlich unter kaltem Wasser ab.

Erhitze das Öl in einer Pfanne 🛒 und dünste Zwiebel, Knoblauch und Ingwer darin bei mittlerer Hitze glasig an.

Füge die Hähnchenstücke hinzu und brate es rundherum leicht braun an.

Gib Currypulver, Kreuzkümmel und Paprika hinzu und röste die Gewürze kurz mit an.

Füge Kichererbsen, Dosentomaten und Kokosmilch ebenfalls hinzu, verrühre alles gut miteinander. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab und lass die Soße rund 15 Minuten köcheln, bis das Hähnchen durchgegart und die Soße eingedickt ist.

Serviere das Curry mit geschnittenem Koriander und Reis als Beilage.

