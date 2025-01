Tofu Makhani: So lecker schmeckt die indische Küche

Lasse den Tofu abtropfen, tupfe ihn mit einem Küchentuch trocken und schneide ihn in ca. 1 cm große Würfel.

Lasse den Tofu abtropfen, tupfe ihn mit einem Küchentuch trocken und schneide ihn in ca. 1 cm große Würfel.

Vermische in einer Schüssel Zitronensaft, Kreuzkümmel, Kurkuma und ein Esslöffel Wasser miteinander zu einer Paste. Füge nun die Tofu-Würfel zur Paste hinzu und rühre vorsichtig um, bis der Tofu vollständig von der Marinade bedeckt ist. Tofu abgedeckt bei Raumtemperatur ziehen lassen.